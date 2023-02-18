Almanya Başbakanı Scholz Türkçe destek mesajı yayınladı: "Gerçek dost kötü günde belli olur"

"BİZ GERÇEK DOSTUZ"

Scholz, Almanya'da vatandaşların da bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım organize ettiğine, bağış ve giysi topladığına işaret ederek "Acil durumdaki bu yardım için hepinize çok müteşekkirim. Kısa sürede siz duygu köprüsü, insani olarak birbirine sıkı bağlı olan ülkelerimiz arasında dayanışma köprüsü kurdunuz. Sonuçta Almanya'daki vatandaşların 3 milyonu Türkiye'den geliyor. Çok hasar görmüş Hatay ve Gaziantep illerinden de. Birçok başka kişinin de Suriye'de aile kökleri var." diye konuştu.