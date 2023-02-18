Almanya Başbakanı Scholz Türkçe destek mesajı yayınladı: "Gerçek dost kötü günde belli olur"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yayımladığı haftalık video mesajında, yaşanan depremlerin ardından yüreğinin buruk olduğunu belirterek korkunç felakette çok sayıda kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybetmesinden dolayı üzüldüklerini ifade etti.
Depremlerde yakınlarını ve arkadaşlarını kaybedenlerle birlikte yas tuttuklarını aktaran Scholz, yaralılara da acil şifalar diledi.
Düşüncelerinin depremzedelerde olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu felaketi geri çeviremeyiz. Ancak acil durumda yardım edebiliriz ve Almanya yardım ediyor. Depremin olduğu gün kurtarma ve sağlık ekipleri ülkemizin her tarafından felaket bölgesine yola çıktı. Yardım kuruluşlarımız ısıtıcılar, jeneratörler ve ilaçlar sağlıyor. Onlara hayati önem taşıyan çalışmalarında güç diliyoruz." dedi.