Uzmanlar, depremzedelere umut verdi!

Asrın en büyük felaketinden sonra hayatta kalanlar için yeni bir mücadele başlayacak. Dünyanın önde gelen psikologları Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı psikolojik problemlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı:
New Yorklu sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapist Nikita Banks: Depremden kurtulanlar yorgunluk, uyku sorunları, günlük aktivitelere yönelik ilgide azalma, sinirlilik ve konsantrasyon eksikliği gibi ortak semptomlar yaşayacak. Hayatın devam ettiğini anlatmada başarılı olunursa, 12 ay sonra kişiler en az hasarlı şekilde hayatına devam eder.
Los Angeles'taki April Anksiyete Ataklarını Yönetme Merkezi'nin direktörü Dr. Craig April: Deprem korkusunun odak noktasının başka bir deprem olasılığını kontrol etme arzusu. Bireyler depremin kendi kontrolleri dışında olduğunu fark ettiğinde başarısızlık hissi duyuyor ve bu da kaygıya neden oluyor. Bu da toplumdan uzaklaşmasının önünü açıyor.