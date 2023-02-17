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    Uzmanlar, depremzedelere umut verdi!

    Kahramanmaraş depremi sonrası enkazdan çıkan ya da o korkuyla psikolojik sorunlar yaşayanların tek çaresi var. Dünyanın en önemli psikologları, ya akraba ya da arkadaş desteğiyle iyileşmenin çok yüksek ihtimal olduğuna dikkat çekti.

    Dr. Arkadaş

    Asrın en büyük felaketinden sonra hayatta kalanlar için yeni bir mücadele başlayacak. Dünyanın önde gelen psikologları Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı psikolojik problemlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı:



    New Yorklu sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapist Nikita Banks: Depremden kurtulanlar yorgunluk, uyku sorunları, günlük aktivitelere yönelik ilgide azalma, sinirlilik ve konsantrasyon eksikliği gibi ortak semptomlar yaşayacak. Hayatın devam ettiğini anlatmada başarılı olunursa, 12 ay sonra kişiler en az hasarlı şekilde hayatına devam eder.



    Los Angeles'taki April Anksiyete Ataklarını Yönetme Merkezi'nin direktörü Dr. Craig April: Deprem korkusunun odak noktasının başka bir deprem olasılığını kontrol etme arzusu. Bireyler depremin kendi kontrolleri dışında olduğunu fark ettiğinde başarısızlık hissi duyuyor ve bu da kaygıya neden oluyor. Bu da toplumdan uzaklaşmasının önünü açıyor.



        Roma Sapienza Üniversitesi'nden Dr. Cristina Marzano: Travmatik olaydan bir ay sonra özel bir travma tedavisi uygulanabilir. İyileşme mümkün, ancak mağduru anlayan ve cesaretlendiren arkadaş ve aile desteği çok önemli.



        Psikolog Dr. Jana Scrivani: Ben de enkazdan sağ kurtuldum. Sonrası elbette çok zordu. Felaketten doğrudan etkilenen insanların çoğu, stres bozukluğu semptomu sergiler. Çoğunluk iyileşecek. Ya iyileşemeyenler. İşte onlar maalesef toplum için riskli hale geliyor. O nedenle hemen psikolojik tedavi şart. Burada arkadaş desteği öne çıkıyor. Gerçek arkadaş en iyi tedavidir.



        ZAMAN GÖSTERECEK
        İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, Türkiye'de depremden etkilenen bölgede hayatta kalanların bazılarının yurt dışına gittiğini yazdı. Gaziantep'te evleri hafif hasar gören Berna Toprakçı, güvenlik gerekçesiyle şehri terk ettiklerini söyledi. Toprakçı, "İstanbul yolculuğumuz 16 saat sürecek. Eğer imkan bulabilirsek Hollanda'da akrabalarımız yanına gitmeyi düşünüyoruz. Tabii çok zor bir karar. Attığımız adımların ne kadar sağlıklı
        olduğunu zaman gösterecek" dedi.

        AVRUPA SALLANDI
        Adriyatik Denizi üstündeki Krk adasında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, kıyıdaki Rijeka'ya 37 kilometre uzaklıkta. Bir başka Balkan ülkesi Romanya'da hafta içinde 5.5 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Uzmanlar, birçok ülkede fayların hareketli olduğunu söyledi.

        5 GÜNDE TAMAM
        Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya vize başvurusunda bulunan depremzedelere beş gün içinde vize verilebileceğini açıkladı. Ancak bunun için bazışartların yerine getirilmesi gerekiyor. Alman yetkililer, vizeye talebin ne kadar büyük olacağını öngörmenin şu anda mümkün olmadığını ancak büyük bir talep olacağını düşünmediklerini söyledi.

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        Deprem bölgesinde son durum!
        Haberler Dünya Uzmanlar, depremzedelere umut verdi!
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