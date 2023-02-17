Uzmanlar, depremzedelere umut verdi!





ZAMAN GÖSTERECEK

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, Türkiye'de depremden etkilenen bölgede hayatta kalanların bazılarının yurt dışına gittiğini yazdı. Gaziantep'te evleri hafif hasar gören Berna Toprakçı, güvenlik gerekçesiyle şehri terk ettiklerini söyledi. Toprakçı, "İstanbul yolculuğumuz 16 saat sürecek. Eğer imkan bulabilirsek Hollanda'da akrabalarımız yanına gitmeyi düşünüyoruz. Tabii çok zor bir karar. Attığımız adımların ne kadar sağlıklı

olduğunu zaman gösterecek" dedi.



AVRUPA SALLANDI

Adriyatik Denizi üstündeki Krk adasında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, kıyıdaki Rijeka'ya 37 kilometre uzaklıkta. Bir başka Balkan ülkesi Romanya'da hafta içinde 5.5 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Uzmanlar, birçok ülkede fayların hareketli olduğunu söyledi.



5 GÜNDE TAMAM

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya vize başvurusunda bulunan depremzedelere beş gün içinde vize verilebileceğini açıkladı. Ancak bunun için bazışartların yerine getirilmesi gerekiyor. Alman yetkililer, vizeye talebin ne kadar büyük olacağını öngörmenin şu anda mümkün olmadığını ancak büyük bir talep olacağını düşünmediklerini söyledi.

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