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    • Dünya
    • 17.02.2023 22:48
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    • 17.02.2023 23:00
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    CHP'nin başını çektiği siyasi yağmacılara uluslararası destek! Washington Post Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin"

    Türkiye Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken enkaz üstünde siyasi yağmacılığa başlayan muhaliflere küresel çetenin maşaları da destek vermeye başladı. ABD merkezli Washington Post gazetesinde Henry Olsen'in kaleme aldığı, “Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimleri ertelemek için depremi kullanmasına izin vermeyin” başlığını taşıyan yazıda skandal ifadeler kullanılarak Başkan Erdoğan ve Türkiye tehdit edildi.

    takvim.com.tr
    Siyasi yağmacılara uluslararası destek!

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Türkiye'de başını CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği siyasi yağmacıların seçim çağrılarına küresel çetenin üyeleri de destek vermeye başladı.

    ACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ YAĞMACILIK: ENKAZ ÜZERİNDE SEÇİM TARTIŞMASI
    Depremzedeler yaşadıkları felaketin şokunu atlatamadan enkaz üzerinde seçim tartışmaları yapan muhalefete destek veren küresel çete, ABD'li maşalarına seçimin tarihi için talimat verdi. ABD merkezli Washington Post gazetesinden Henry Olsen, "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimleri ertelemek için depremi kullanmasına izin vermeyin" başlığı taşıyan skandal bir yazı kaleme aldı.

    TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI SEÇİM TEHDİDİ
    Türkiye, zor günlerden geçerken akılalmaz tehdit ve ABD Başkanı Biden'a önerilerin sıralandığı yazıda Başkan Erdoğan ve hükümet uluslararası yardımların kesilmesi ve başka birçok konuda tehdit edildi.


        Türkiye'de büyük bir depremin yaşandığını belirten gazete ABD Başkanı Biden ve Batılı devletlerin liderlerine seçimler için çağrı yaptı. Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının aldığı kararları eleştirmeye kalkarak haddini aşan Olsen haberde, "Erdoğan, 2003 yılından bu yana ülkeyi, Türkçe adının baş harfleri olan AKP olarak da bilinen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak yönetiyor. Ülkenin seçim mekanizması büyük ölçüde adil ve özgür olmasına rağmen, gazetecileri ve siyasi muhalifleri tutuklayarak bunu giderek daha otokratik bir şekilde yaptı." ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ı otokratik olmakla suçladı.

        ERDOĞAN ANKETLERDE GERİDE YALANI
        Küresel bir ekonomik kriz yaşanırken bunun sadece Türkiye'de olduğunu belirten bir dil kullanan gazete AK Parti hükümetinin anketlerde muhalefetin gerisinde olduğu yalanını servis etti. Bunun yalnızca Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla değiştiğini iddia eden küresel çetenin ABD maşası, bu durumda bile Başkan Erdoğan'ın seçimleri kaybettiğini yazarak büyük bir skandal imza attı.

        DEVLET BÖLGEDE YOK YALANINA DESTEK
        Gazete depremleri Erdoğan'ın iktidarı elinde tutma şansı olduğunu iddia ederek Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketi görmezden gelen CHP ve muhalefetin diliyle algı operasyonuna girişti. Türkiye'nin depremlerle mücadele konusunda attığı adımlardan söz etmeden Başkan Erdoğan ve hükümete iftira atan gazete, "Erdoğan'ın ülkenin afete hazırlık teşkilatını yeniden düzenlemesi ve AKP yandaşlarını görevlendirmesi, onu siyasi açıdan daha da savunmasız hale getiriyor. O, müteahhitleri ve etkilenen bölgede kanunları ihlal ederek dayanıksız binalar inşa ettikleri iddia edilen diğerlerini tutuklayarak suçu değiştirmeye çalıştı. Bu, halkın öfkesini durdurmak için yeterli olmayabilir." ifadeleriyle depremin yaşandığı ilk günden itibaren "devlet bölgede yok","AFAD çalışmıyor" diyen ve devletin kurumlarını karalayanlara destek verdi.

            Gazete Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketini 1999 yılında yaşanan ve sınırlı bir alanda etkili olan depremle karşılaştırdı. Başkan Erdoğan'ın bölgeye giderek depremzedelerle yaptığı görüşmeleri ve hükümetin verdiği destekleri görmezden gelen gazete 1999'daki depremin büyüklüğü ile bugünü karşılaştırıp hükümetin benzer bir tepki alacağını yazdı.

            Biden ve Batılı liderleri açıkça Başkan Erdoğan ve Türkiye demokrasisine müdahale etmeye çağıran gazete, "Muhalefetin kazanabileceği seçimlerin ertelenmesi, Türkiye'deki gerilimi önemli ölçüde artıracaktır. Hayati bir NATO müttefiki olan ülkenin iç bölünmeye veya otoriter kampa doğru kaymasını görmek Batı'nın çıkarına değil" ifadeleriyle okuyucularına servis etti.

            BIDEN'A TEHDİT ÖNERİLERİNİ SIRALADILAR
            Biden'in Başkan Erdoğan'ı ikna etmek için tehdit önerilerini sıralayan gazete şu başlıkları kullandı:

            Biden seçimlerin zamanında yapılmaması durumunda ABD ve çok taraflı kuruluşlardan gelecek ek ekonomik yardımın risk altında olacağını belirtebilir.

            Biden, Türkiye'nin F-35 jetlerini satın almak için ödediği 1.4 milyar doları da iade etmek için seçimlerin Haziran ayında yapılmasını isteyebilir.



                Biden'ın Türkiye'nin deprem bölgesinde oy kullanmasına yardımcı olmak için önemli bir seçim yardımı da sunabileceğini belirten gazete, 2012 yılında 233 kişinin hayatını kaybettiği Sandy Kasırgası ile Türkiye'deki son rakamlara göre 38 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği "asrın felaketi"ni karşılaştırmaya çalıştı. Gazetede, "ABD, sadece bir hafta önce Sandy Kasırgası'nın harap ettiği bölgelerde 2012 başkanlık seçimlerini zamanında yapmayı başardı; Türkiye'nin dört ay sonra da aynısını yapmasına yardım edebilmeli" diyerek skandal bir şekilde küresel müdahale çağrısı yaptı. Yıllardır sorunsuz işleyen Türk demokrasisine kara çalmaya çalışan gazete, "Türk halkının ABD'den insani yardıma ihtiyacı var. Ayrıca kırılgan demokrasilerini koruma konusunda yardımı hak ediyorlar. Biden, hepsini aldıklarından emin olmalı" ifadeleriyle haddini aştı.

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                Deprem bölgesinde son durum!
                Haberler Dünya CHP'nin başını çektiği siyasi yağmacılara uluslararası destek! Washington Post Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin"
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