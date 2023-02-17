CHP'nin başını çektiği siyasi yağmacılara uluslararası destek! Washington Post Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Türkiye'de başını CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği siyasi yağmacıların seçim çağrılarına küresel çetenin üyeleri de destek vermeye başladı.
ACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ YAĞMACILIK: ENKAZ ÜZERİNDE SEÇİM TARTIŞMASI
Depremzedeler yaşadıkları felaketin şokunu atlatamadan enkaz üzerinde seçim tartışmaları yapan muhalefete destek veren küresel çete, ABD'li maşalarına seçimin tarihi için talimat verdi. ABD merkezli Washington Post gazetesinden Henry Olsen, "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimleri ertelemek için depremi kullanmasına izin vermeyin" başlığı taşıyan skandal bir yazı kaleme aldı.
TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI SEÇİM TEHDİDİ
Türkiye, zor günlerden geçerken akılalmaz tehdit ve ABD Başkanı Biden'a önerilerin sıralandığı yazıda Başkan Erdoğan ve hükümet uluslararası yardımların kesilmesi ve başka birçok konuda tehdit edildi.