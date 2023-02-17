CHP'nin başını çektiği siyasi yağmacılara uluslararası destek! Washington Post Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin"



Türkiye'de büyük bir depremin yaşandığını belirten gazete ABD Başkanı Biden ve Batılı devletlerin liderlerine seçimler için çağrı yaptı. Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının aldığı kararları eleştirmeye kalkarak haddini aşan Olsen haberde, "Erdoğan, 2003 yılından bu yana ülkeyi, Türkçe adının baş harfleri olan AKP olarak da bilinen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak yönetiyor. Ülkenin seçim mekanizması büyük ölçüde adil ve özgür olmasına rağmen, gazetecileri ve siyasi muhalifleri tutuklayarak bunu giderek daha otokratik bir şekilde yaptı." ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ı otokratik olmakla suçladı.