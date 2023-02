Dünyanın manşeti! Gündem asrın deprem felaketi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

asrın felaketiyle sarsıldı! Herkes, arama kurtarma çalışmalarına odaklandı. ABD medyası daGündeminde ise Yeninar kardeşler vardı. Öyle ki 17 yaşındakiile 21 yaşındaki ağabeyi Kahramanmaraş 'taki evlerinde enkaz altında kaldı. Yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle madencilerin çalışması sonucu 200 saat sonra kurtarıldı.Herkes, '' sorusunun cevabını aradı!Afetin ardından 10 gün geçti. Arama kurtarma ekipleri ise enkazı umutla kazmaya devam etti. Kurtarılan her can, 85 milyonu sevindirdiOnlar ise gayet sakin bir şekilde "Protein tozu içtik" diyerek verdikleri yaşam mücadelesi anlattı.İşte New York Times gazetesi de o sözleri 'İki kardeşin mucize kurtuluşu' başlığıyla manşetlerine taşıdı! Gündem olan bir diğer isim de enkazdan ağzında sigarayla çıkan Soner Amca 'ydı! 58 yaşındaki Soner Tuğtekin , depremin 3'üncü günü enkazdan kurtarıldı. Ağzındaki sigarayı gören şaştı kaldı! New York Times, 'Türk mucit' dediği Tuğtekin, "Yanımda tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içtim. Çakmağımın gazı bitti. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkarttım" ifadesini kullandı.öyleşiddetliydi kiyolları parçaladı.Dağları bile ayırdı! Gaziantep 'teki birzeytinlikte 40metre derinlikte50 metregenişliğinde oluşançukur, şaşkınlıkyarattı! CNN debu görüntüyümanşetine taşıdı."Deprem zeytinlikteuçurum yarattı"başlığını attı.