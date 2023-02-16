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    Dünyanın manşeti! Gündem asrın deprem felaketi

    Asrın felaketi, dünyayı da şoka uğrattı. Kurtarılan her canın hikayesi manşetlere taşındı. New York Times da 200 saat sonra enkazdan çıkartılan Yeninar kardeşleri manşete taşıdı. “İkisi de mucize" başlığı attı.

    Dünyanın manşeti
    Türkiye, asrın felaketiyle sarsıldı! Herkes, arama kurtarma çalışmalarına odaklandı.

    ABD medyası da 7/24 devam eden çalışmaları manşetine taşıdı. Gündeminde ise Yeninar kardeşler vardı. Öyle ki 17 yaşındaki Muhammed Enes ile 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar Kahramanmaraş'taki evlerinde enkaz altında kaldı. Yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle madencilerin çalışması sonucu 200 saat sonra kurtarıldı.

    Herkes, 'Nasıl bu kadar uzun süre enkazda canlı kalabildiler?' sorusunun cevabını aradı!


    Afetin ardından 10 gün geçti. Arama kurtarma ekipleri ise enkazı umutla kazmaya devam etti. Kurtarılan her can, 85 milyonu sevindirdi

    TÜRK MUCİT DİYORLAR
    Onlar ise gayet sakin bir şekilde "Protein tozu içtik" diyerek verdikleri yaşam mücadelesi anlattı.



    İşte New York Times gazetesi de o sözleri 'İki kardeşin mucize kurtuluşu' başlığıyla manşetlerine taşıdı! Gündem olan bir diğer isim de enkazdan ağzında sigarayla çıkan Soner Amca'ydı! 58 yaşındaki Soner Tuğtekin, depremin 3'üncü günü enkazdan kurtarıldı. Ağzındaki sigarayı gören şaştı kaldı! New York Times, 'Türk mucit' dediği Tuğtekin, "Yanımda tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içtim. Çakmağımın gazı bitti. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkarttım" ifadesini kullandı.



    DEPREM öyle şiddetliydi ki yolları parçaladı. Dağları bile ayırdı! Gaziantep'teki bir zeytinlikte 40 metre derinlikte 50 metre genişliğinde oluşan çukur, şaşkınlık yarattı! CNN de bu görüntüyü manşetine taşıdı. "Deprem zeytinlikte uçurum yarattı" başlığını attı.
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    Haberler Dünya Dünyanın manşeti! Gündem asrın deprem felaketi
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