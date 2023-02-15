Türkiye’yi unutmayan Seul’den arka arkaya destekler geliyor





KOŞMALIYIZ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan hükümete Türkiye'ye yeni yardım talimatı geldi. Yeul, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulusa yardıma koşmamız gerekir. Elimizde ne kadar yardım malzemesi varsa, hepsini gönderiyoruz" açıklaması geldi. Bu da yetmedi, Güney Kore Devlet Başkanı ve tüm milletvekilleri, maaşlarını Türkiye'deki depremzedelere gönderme kararı aldı.