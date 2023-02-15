Türkiye’yi unutmayan Seul’den arka arkaya destekler geliyor

Dünya, yüzyılın en yıkıcı depremlerinden ikisini yaşayan Türkiye için seferber oldu. Türkiye, 73 yıl önce savaşın pençesindeki Güney Kore'ye asker göndermişti. İşte bunu asla unutmayan Seul yönetimi, hamle üstüne hamle yaptı. Depremin hemen ardından 121 kişilik ekip Seul'den geldi. Deprem bölgesinde 20'ye yakın kişiyi enkazdan sağ çıkartan ekibin lideri Cho, "Sizin hakkınız asla ödenmez" dedi.
KOŞMALIYIZ
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan hükümete Türkiye'ye yeni yardım talimatı geldi. Yeul, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulusa yardıma koşmamız gerekir. Elimizde ne kadar yardım malzemesi varsa, hepsini gönderiyoruz" açıklaması geldi. Bu da yetmedi, Güney Kore Devlet Başkanı ve tüm milletvekilleri, maaşlarını Türkiye'deki depremzedelere gönderme kararı aldı.
TV'DEN DE DESTEK
Güney Kore'de birçok yardım kampanyası başladı. KBS World TV başta olmak üzere gazeteler, sivil toplum kuruluşları ve şirketler Türkiye'ye destek için kampanyalar başlattı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un çağrısıyla başlatılan kampanyalara kısa sürede destek çığ gibi büyüdü.