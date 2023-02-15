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    • Dünya
    • 16.02.2023 01:48
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    • 16.02.2023 02:15
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    Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon Euro'luk bağış: "Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın 2019'da bizler için yaptıklarını unutmadık"

    Asrın felaketi sonrası Türkiye, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Ortak yayına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bağlandı. Rama, "Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi ve 1 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Arnavutluk’tan ’Türkiye Tek Yürek’e 1 milyon € bağış

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon Euro bağışladıklarını açıkladı.

    Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

    Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.

    Ülkelerinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını aktaran Rama, "Elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin fantastik çabaları sayesinde her şeyin başarıya ulaşacağından eminim." diye konuştu.



    "Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışlıyoruz" diyen Rama, "Çok olmadığını, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyorum. Şu an elimizden gelen bu. Önemli olan kalplerimizin bir olması ve elimizden geleni yapmamız." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon Euro'luk bağış: "Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın 2019'da bizler için yaptıklarını unutmadık"
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