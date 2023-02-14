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    • Dünya
    • 14.02.2023 18:49
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    • 14.02.2023 19:10
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    ABD işi dezenformasyonla mücadele! Muhabire yaka paça gözaltı: Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme çabası

    ABD, dezenformasyonla mücadele etmek adına kamu düzenine tehdit oluşturabilecek gerçek haberlerin bile yapılmasına mani oluyor. Bu durumun son örneği Ohio'daki 'kimyasal felaket' ile bir kez daha gözler önüne serildi. Ohio Valisi Mike DeWine'nın açıklamalarını takip eden muhabir Evan Lambert polis tarafından yere yatırılarak yaka paça gözaltına alındı. Tüm bu gelişmeler, ABD'nin Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme, kamu düzenini sağlama çabası olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    ABD işi dezenformasyonla mücadele! Yaka paça gözaltı

    ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi, üzerinden günler geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.


    Trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğu iddia edilirken bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar baş gösterdi ve hayvan ölümleri yaşandı.



    MUHABİRE YAKA PAÇA GÖZALTI
    'Kimyasal felaket' söylemleri artınca Ohio Valisi Mike DeWine açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Düzenlenen basın toplantısında çok çarpıcı bir olay yaşandı. DeWine'ın açıklamalarını takip eden muhabir polis tarafından yaka paça edilip gözaltına alındı. Bu olay, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.



    ABD İŞİ DEZENFORMASYONLA MÜCADELE!
    Her fırsatta ifade ve basın özgürlüğünden dem vuran ABD'nin Vali açıklaması takip eden gazeteciyi yaka paça edip gözaltına alması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.

    Yaklaşık beş saat gözaltında kalan Lambert, serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hiçbir haberci, işini yaparken gözaltına alınmayı hak etmez. Ülkemizde bunun yaşanmaması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



        KİMYASAL FELAKETİ PERDELEME ÇABASI
        Tüm bu gelişmeler, ABD'nin Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme, kamu düzenini sağlama çabası olarak yorumlandı.

        NE OLMUŞTU?
        ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

        Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla, bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

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        ABD işi dezenformasyonla mücadele! Yaka paça gözaltı
        Haberler Dünya ABD işi dezenformasyonla mücadele! Muhabire yaka paça gözaltı: Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme çabası
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