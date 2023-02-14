ABD işi dezenformasyonla mücadele! Muhabire yaka paça gözaltı: Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme çabası

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi, üzerinden günler geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.
Trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğu iddia edilirken bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar baş gösterdi ve hayvan ölümleri yaşandı.
MUHABİRE YAKA PAÇA GÖZALTI
'Kimyasal felaket' söylemleri artınca Ohio Valisi Mike DeWine açıklama yapmak zorunda kaldı.
Düzenlenen basın toplantısında çok çarpıcı bir olay yaşandı. DeWine'ın açıklamalarını takip eden muhabir polis tarafından yaka paça edilip gözaltına alındı. Bu olay, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.
ABD İŞİ DEZENFORMASYONLA MÜCADELE!
Her fırsatta ifade ve basın özgürlüğünden dem vuran ABD'nin Vali açıklaması takip eden gazeteciyi yaka paça edip gözaltına alması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.
Yaklaşık beş saat gözaltında kalan Lambert, serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hiçbir haberci, işini yaparken gözaltına alınmayı hak etmez. Ülkemizde bunun yaşanmaması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.