ABD işi dezenformasyonla mücadele! Muhabire yaka paça gözaltı: Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme çabası





ABD İŞİ DEZENFORMASYONLA MÜCADELE!

Her fırsatta ifade ve basın özgürlüğünden dem vuran ABD'nin Vali açıklaması takip eden gazeteciyi yaka paça edip gözaltına alması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.



Yaklaşık beş saat gözaltında kalan Lambert, serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hiçbir haberci, işini yaparken gözaltına alınmayı hak etmez. Ülkemizde bunun yaşanmaması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.