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    • Dünya
    • 13.02.2023 15:20
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    • 13.02.2023 15:23
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    Kahramanmaraş depremi sonrası NATO'dan Türkiye'ye destek açıklaması

    Son dakika haberi | Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye depremler nedeniyle destekte bulunduğunu belirterek "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

    NATO’dan Türkiye’ye destek açıklaması

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu söyledi.

    Stoltenberg, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısına, Türkiye'deki depremlere değinerek başladı.

    "Düşüncelerimiz Türk halkıyla." diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin arama kurtarma görevlisi, itfaiyeci, sağlık çalışanı ve deprem uzmanı gibi çok sayıda yardım görevlisini Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

    Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye çeşitli barınma desteği vereceğini de aktararak "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

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    Haberler Dünya Kahramanmaraş depremi sonrası NATO'dan Türkiye'ye destek açıklaması
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