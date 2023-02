Siyonist tohumu İsrailli haham Shmuel Eliyahu'dan nefret dolu deprem yorumu: Türk ve Suriyelileri Mısır'ın Firavun ordusuna benzetti

İsrail'in çevirim içi gazetesi The Times of Israel'in aktardığına göre, Haham Eliyahu, ünlü dini haber portalı Olam Katan için yazdığı "Türkiye ve Suriye'deki depremlere nasıl yaklaşılmalı?" başlıklı makalesinde, iki ülkeden en az 30 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi için skandal ifadelere imza attı.