Siyonist tohumu İsrailli haham Shmuel Eliyahu'dan nefret dolu deprem yorumu: Türk ve Suriyelileri Mısır'ın Firavun ordusuna benzetti

Eliyahu, deprem felaketi için "ilahi adalet" benzetmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"İsrailoğulları, Mısırlıları tanıdıkları için, bu boğulanların kendilerinden bazılarını öldürmek ve geri kalanını köleleştirmeye devam etmek istediklerini anladıkları için, boğulmaları üzerine (sevinerek) şarkılar söylediler. Şarkılar söylediler çünkü burada Mısırlıları cezalandırmayı amaçlayan ilahi bir adalet olduğunu anladılar."

TÜRKİYE VE SURİYE İÇİN AĞIR İFADELER

Türkiye ve Suriye'ye yönelik düşmanca ve nefret dolu ifadeler sarf eden ünlü İsrailli Haham, şöyle devam etti:

"Bu, Yahudi sakinlerini yüzlerce yıldır Şam'da ve diğer şehirlerinde kan iftiralarıyla taciz eden Suriye ile ilgilidir. Suriye, öldürmek ve yok etmek için İsrail'i üç kez işgal etti.

Bizi her arenada karalayan Türkiye ile hangi hesapların çözülmesi gerektiğini bilmiyoruz. Ama Tanrı bize tüm düşmanlarımızı yargılayacağını açıkladığına ve söylediğine göre, bunu anlamak için etrafımızda olup bitenlere bakmamız yeter."