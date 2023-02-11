Facianın haritası! NASA depremi böyle görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ile ilçesi Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yayınladı.







NASA'nın yayınladığı yeni görüntüler, deprem bölgesindeki hasarın boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Koyu kırmızı noktalarla işaret edilen kısımlar binalardaki ve altyapıdaki olası şiddetli hasarı ya da bölgenin doğal görüntüsündeki olası değişiklikleri gösterirken, turuncu ve sarı ile işaretlenen kısımlar daha az ve kısmen hasar gören yerleri yansıtıyor.