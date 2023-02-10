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    Türk asıllı İngiliz oyuncu Tammar Hassan Türkiye’ye geldi

    Türk asıllı İngiliz oyuncu Tammar Hassan, “Ailemi enkazda depremde kaybettim. Ölümün soğuk sesiyle tanıştım” dedi. 54 yaşındaki film yıldızı, dün Türkiye’ye geldi.

    Ölümün soğuk sesi

    KKTC vatandaşı aktör Tammar Hassan.... Son yıllarda oyunculuğuyla Hollywood'da birçok projede yer alan İngiliz Tamer Hassan, hayatının en zor günlerini yaşıyor. 54 yaşındaki yakışıklı oyuncu dün Sky News'e bağlandı ve acısını paylaştı. Hassan, "Kızım Belle ve ben harap durumdayız. Ailemizden birçok kişi enkaz altında. Türkler de İngilizler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak umudumuz azalıyor. Çünkü hava çok soğuk. Ölümün soğuk sesi ile tanıştık Türkiye'ye ve en kötü etkilenen bölgelere giden bir rota bulmaya çalışıyoruz" dedi. İngiltere'den gelen 90 kişilik arama-kurtarma ekibi de Hassan için devrede. Ancak umutlar tükeniyor.



    UMUTLAR SÜRÜYOR
    Yüzyılın felaketinde bilanço ağırlaşırken, dünyanın gözü kulağı deprem bölgesinden gelecek haberlerde. İşte ABD ve Avrupa medyasından bazı başlıklar:
    YUNAN IN.GR: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk. Yunan ve Türk kurtarıcılar yumruk gibi enkazda hayat kurtarmaya çalışıyor.
    CNN INTERNATIONAL: Türkiye'de mücadele sürüyor. Enkazdaki hayatlar için zaman daralıyor.
    MIDDLE EAST EYE: Ankara hayatta kalanları bulmak için 'duvar radarından' konuşlandırıyor. DAR' isimli portatif radar birçok kişiyi enkazda buldu. THE GUARDIAN: Enkazda soğuk ürkütüyor. Ancak sağ kurtarılanlar umutları artırıyor.
    DER SPIEGEL: Deprem siyasi bir mesele haline geliyor.



    TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TSAİ
    Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak bağışlayacaklarını söyledi. Tayvan daha önce de Türkiye'ye 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuş ve arama-kurtarma çalışmaları için iki ekip göndermişti. Ekip, 2 gündür çalışmalarını sürdürüyor.



        DEPREM BENİ ÇOK ETKİLEDİ
        Telekom şirketi Telefonica Almanya, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaların 17 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu. Telefonica CEO'su Markus Haas, "Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği beni çok etkiledi" dedi.

        DAYANIŞMAYI HAK EDEN ÜLKE
        Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı. Guterres, "Milyonlarca mülteci kabul edildi, korundu, her şey onlarla paylaşıldı. Bu cömert nüfus şimdi uluslararası toplum tarafından aynı dayanışmayı hak ediyor" dedi.

        TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden söz ederken duygusal anlar yaşadı. Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yanındayız, acıyı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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