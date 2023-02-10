Türk asıllı İngiliz oyuncu Tammar Hassan Türkiye’ye geldi





DEPREM BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Telekom şirketi Telefonica Almanya, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaların 17 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu. Telefonica CEO'su Markus Haas, "Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği beni çok etkiledi" dedi.



DAYANIŞMAYI HAK EDEN ÜLKE

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı. Guterres, "Milyonlarca mülteci kabul edildi, korundu, her şey onlarla paylaşıldı. Bu cömert nüfus şimdi uluslararası toplum tarafından aynı dayanışmayı hak ediyor" dedi.



TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden söz ederken duygusal anlar yaşadı. Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yanındayız, acıyı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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