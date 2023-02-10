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    • Dünya
    • 10.02.2023 22:47
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    • 10.02.2023 23:37
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    Son dakika: ABD: "Yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduk

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde ABD ve Çin arasında yaşanan meydana gelen 'casus balon' krizinin ardından tansiyonu zirveye taşıyan önemli bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.

    AJANSLAR
    ABD: Alaska üzerinde uçan cismi vurduk

    Son dakika haberi... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifadaki tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.

    BIDEN'DAN 'VUR EMRİ'
    Günlük basın toplantısında Kirby, "Savunma Bakanlığının (Pentagon) son 24 saat içinde Alaska hava sahası üzerinde yüksek irtifadaki bir cismi izlediğini, cismin 40 bin fit irtifada uçtuğunu ve sivil havacılığın güvenliği için makul ölçüde tehdit teşkil ettiğini doğrulayabilirim. Pentagon'un tavsiyesi üzerine Başkan (Joe) Biden, ihtiyaten orduya cismi vurma emri verdi ve onlar da bunu yaptı." dedi.

    Kirby, ABD Hava Savunma Komutanlığına bağlı uçaklarca vurulan ve ABD kara sularına düşen cismin, 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında düşürülen Çin balonundan çok daha küçük ve faydalı yükünün da önemli olmadığını dile getirdi.

    "CASUS BALONU" KRİZİ
    ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

    Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

    Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

        CASUS BALONUN ÖZELLİKLERİ
        Soğuk savaştan bu yana kullanılan istihbarat balonlarının ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanması oldukça zor.

        Bu balonlar, uyduların ortaya çıkması sonucu son yıllarda çok az sayıda bulunuyor ancak uydulara oranla daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor.

        Rüzgarla taşınan bu balonlar, 24 bin metre yükseklikte görev yapabiliyor. Casus balonun altında kamera gibi keşif ekipmanı bulunuyor. Balona takılan ekipman, radar içerebiliyor ve güneş enerjisiyle çalışabiliyor.

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