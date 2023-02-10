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    • Dünya
    • 10.02.2023 16:19
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    • 10.02.2023 16:21
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    Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması: Depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek

    Son dakika haberleri.. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteğin süreceğini söyledi.

    AA
    Kremlin’den ’Türkiye’ açıklaması

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken dünyadan da destekler geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın depremler sonrası Türkiye'ye verdiği desteğin devam edeceğini söyledi.

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiğini hatırlattı.

    Rusya'nın bu felaket nedeniyle Türkiye'ye destek verdiğine işaret eden Peskov, "Rusya'nın bu yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde nasıl yer aldığını biliyorsunuz. Bu çalışmalar devam edecek." dedi.

    Peskov, Rusya'nın depremden ötürü Suriye'ye de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

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