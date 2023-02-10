Katar’dan depremzedeler için Türkiye’ye yardım eli

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyası yoğun katılımla devam ediyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Katar Türk Okulu'nun düzenlediği kampanyaya olan yoğun ilgi nedeniyle ayni yardım kabulünün 15 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Katarlıların yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Toplanan yardımların 5 tonluk ilk bölümü bu sabah THY'yle ülkemize gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, 8 Şubat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplanan ayni yardımlar THY uçaklarıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ulaştırılacak. Katar'da herkes tek yürek oldu ve Türkiye'deki kardeşlerine destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor." demişti.

KATAR EMİRİ'NDEN 14 MİLYON DOLAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu.

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

Katar Emiri Şeyh Temim, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kampanyada şu ana kadar 92 milyon Katar riyaline (yaklaşık 25,2 milyon dolar) ulaştı.

Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.