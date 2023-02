Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'den "Hepimiz Türküz" manşeti

CNN, New York Times, The Guardian, The Sun gibi dünyanın önde gelen gazeteleri Türkiye'deki depremi manşetlerine taşımaya devam ediyor. Bunlara son örnek Yunanistan'ın en tirajlı gazetesi Kathimerini'den geldi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak " Hepimiz Türküz" yazdığı resmedildi. Önceki gün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı. Yunan gazetesinin manşeti, Fransız Charlie Hebdo'ya kapak oldu!



YUNANİSTAN: MİNNETTARIZ

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaket sonrası Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülkelerden olan Yunanistan, bugün devlet televizyonu ERT'de yaşanan depremi konu aldı. Yayında faciayı gösteren ERT, duygusal bir Türkçe şarkıyla görüntüleri birleştirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yaptığı paylaşımda, "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Onlara minnettarız" dedi.







İNANILMAZ VE TARİFSİZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, dün Washington'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye'de ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerden dolayı üzüntülerini ve iki ülkeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Blinken, Türkiye'deki depreme ilişkin "Yıkılan binaların görüntülerini görüyoruz. Bu inanılmaz ve tarifi olmayan bir acı" dedi.







ACİL DURUM

DSÖ, Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum. Bu felakette birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.







SESSİZCE AĞLIYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama'da yıkıma neden oldu. Bilançonun sürekli ağırlaştığı Suriye'de 2 bin 796 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 971 kişinin yaralandığı açıklandı. Suriye nüfusunun yüzde 70'inin insanı yardıma ihtiyacı olduğunu belirten BM yetkilisi El Mustafa Benlamlih, "Aynı insanlar şu an daha çok acı çekiyor. İnsanlar sessizce ağlıyor" diye konuştu.