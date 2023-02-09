Meksika’dan yola çıkan 16 arama-kurtarma köpeği Türkiye’ye ulaştı

Meksika, dünyaca ünlü arama kurtarma köpeklerini Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası enkaz altında kalanlar için Türkiye'ye gönderdi. Aralarında bugüne kadar 100'ün üzerinde kişiyi enkazda bulmayı başaran Rex, Timba, Orly, Balam, Ecko ve July'nin de olduğu 16 köpek, dün çalışmalara başladı. Meksika Hava Kuvvetleri uçağıyla Türkiye'ye gelen 42 kişilik ekip, alanında dünyanın en başarılıları arasında gösteriliyor. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Harbard, "Biz onlara umudun kralları diyoruz. Türkiye dost ülke. Onların acısı bizim acımız. En güvendiğimiz isimleri gönderdik. Bizi mutlu edecek haberler vereceklerine inancım tam" dedi. İnsandan 12 kat daha güçlü koku alma yetenekleriyle enkaz altındaki insanların canlı veya ölü olmasını dahi ayırabilen bu özel köpekler, 10 farklı ülkede görev yaptı.



EN KARA DEPREM

Dünyaca ünlü uzmanlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremleri yorumladı:

Tohoku Üniversitesi'nden Japon Profesör Shinji Toda: 7,2'lik Büyük Hanşin Depremi ile kıyas bile kabul edilemez. Maraş'taki en az 10 kat daha güçlü. Hatta dünyanın en korkunç kara depremlerinden biri oldu.

Londra College Üniversitesi'nden Joanna Faure Walker: 2016'da İtalya'da meydana gelen 6,2'lik depremde 300 kişi ölmüştü. Türkiye'de meydana gelen depremin 250 kat daha ağır. Korkunç bir felaket. USG araştırmacısı Dara Goldberg: En kötü ihtimal gerçek oldu.



TAM DESTEK

Kanada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 milyon dolar yardımda bulunma kararı aldı.

İtalya, sahra hastanesi gönderdi.

Kosova, Türkiye'deki depremler sebebiyle ulusal yas ilan etti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 13 kamyonluk insani yardım geldi.

Ukrayna da Türkiye'ye bir kurtarma ekibi yolladı. Ekibin 90 kişilik olduğu bildirildi.

Rusya'dan Türkiye'ye ilave kurtarma ekibi gidiyor.

Tunus, insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye 90 kişilik yardım ekibi yola çıktı.

Venezuela, 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Katar'dan arama ve kurtarma ekipleri, sahra hastanesi, çadırlar ve mobil evler yola çıktı.

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