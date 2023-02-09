Dünya Türkiye'deki felaketi konuşuyor! Yunan gazeteden dikkat çeken manşet: Babadan oğula kurtarıcı

Ailesinin hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için Muğla'dan hareket eden kadın, dört saatlik bir otobüs yolculuğu, iki saatlik bir uçuşa ve iki saatten fazla bir araba yolculuğunun ardından Adıyaman'a ulaştı.

BBC, Pulat'ın kardeşlerinin ve ebeveynlerinin hayatta olduğunu ancak 20 akrabalarını kaybettiklerini yazdı.