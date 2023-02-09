Dünya Türkiye'deki felaketi konuşuyor! Yunan gazeteden dikkat çeken manşet: Babadan oğula kurtarıcı

Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde. Yunan Kathimerini gazetesi "Umutlar tükeniyor, umutsuzluk büyüyor" başlıklı haberinde "harabeler arasında sıkışıp kalan insanlar için umutsuzluk artıyor" denildi.
"Başkan Erdoğan: Bu kadar büyük felaketlere hazırlanmak imkansız" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan BBC haberinde ailesinden Haber alamadıktan sonra 1000 kilometre yok kat eden Tıp öğrencisi Aylin Pulat'ın yaşadıklarını yazdı.
Ailesinin hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için Muğla'dan hareket eden kadın, dört saatlik bir otobüs yolculuğu, iki saatlik bir uçuşa ve iki saatten fazla bir araba yolculuğunun ardından Adıyaman'a ulaştı.
BBC, Pulat'ın kardeşlerinin ve ebeveynlerinin hayatta olduğunu ancak 20 akrabalarını kaybettiklerini yazdı.
Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu bilgisini okurları ile paylaşan Time, Türkiye ve Suriye'deki ölüm sayısının daha da artabileceğini yazdı.
ABD merkezli CNN International haberinde Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Mustafa Erdik'in sözlerine yer verdi. Erdik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çoğunlukla göze çarpan şey, biz mühendislerin görmekten hoşlanmadığı, gözleme çökme dediğimiz çökme türleridir. Bu tür çökmelerde hayat kurtarmak çok zordur. Bu durum arama kurtarma ekiplerinin çalışmasını çok zorlaştırıyor."