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    • Dünya
    • 09.02.2023 06:52
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    • 09.02.2023 06:52
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    Yüzyılın felaketi! Biden: Amerikan ordusu deprem bölgesinde yardıma hazır

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri." dedi. Depremin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını belirten Başkan Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Avrupa'daki Amerikan ordusunun da deprem bölgesinde yardıma hazır olduğunu söyledi.

    AJANSLAR
    Biden’den destek mesajı: Amerikan ordusu hazır

    ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi planlarını anlatmak üzere ziyaret ettiği Wisconsin'de konuştu.

    Konuşmasına, Amerikan halkının düşünce ve dualarının Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlerle birlikte olduğunu söyleyerek başlayan Biden, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri." ifadesini kullandı.

    İNANILMAZ DERECEDE GÜÇLÜYDÜ
    Biden, can kayıplarının yasını tuttuklarını belirterek, depremzedelerin bedenlerinin moloz yığınlarının altından çıkarılmasını izlemenin inanılmaz olduğunu söyledi.

    "Deprem inanılmaz derecede güçlüydü, önemli artçı sarsıntılar ve ikinci bir deprem yaşandı." diyen Biden, düşüncelerinin bu trajediden etkilenenlerle birlikte olduğunu kaydetti.

    AMERİKAN ORDUSU HAZIR!
    Biden, depremin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını belirterek, ABD'nin, arama-kurtarma ekipleri dahil tam desteğini NATO Müttefiki Türkiye'ye sunduğunu aktardı.

        Başkan Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Avrupa'daki Amerikan ordusunun da Türkiye'de deprem bölgesinde yardıma hazır olduğunu söyledi.

        TAAHHÜDÜMÜZDE KARARLIYIZ
        Suriye'de de ABD'nin insani yardım kuruluşları aracılığıyla depremden etkilenenlere yardım ettiğini aktaran Biden, ilk günden itibaren yardım faaliyetlerine koyulduklarını ifade etti.

        Biden, Suriye'de "bölgeyi kim kontrol ederse etsin" ABD'nin insan hayatını kurtarma konusunda en önde gelen bağışçılardan biri olduğunu söyledi.
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            Haberler Dünya Yüzyılın felaketi! Biden: Amerikan ordusu deprem bölgesinde yardıma hazır
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