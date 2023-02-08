Putin’den Türkiye’deki Rus arama kurtarma ekiplerinin arttırılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Rus grupların sayısının arttırılması için Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdiği belirtildi.