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    Tesla’nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk: Türkiye isterse, SpaceX uydularını hemen gönderebilirim

    Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Tesla’nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, “Türkiye isterse, SpaceX uydularını hemen gönderebilirim” dedi. Musk’a teşekkür mesajı yağdı...

    Türkiye dostu

    Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Elon Musk, deprem sonrası Türkiye'ye destek olmaya hazır olduğunu açıkladı. Musk, Türkiye'de depremden sonra büyük bir iletişim sıkıntısı yaşandığını ve Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" dedi. Hükümet, bölgedeki internet ağını güçlendirirken böyle bir ihtiyacın bulunmadığını belirterek Musk'a teşekkür etti. Sosyal medyada ünlü işadamına teşekkür mesajları yağdı:

    DESTEK YAĞDI
    Dost zor günde belli olur. İyi ki varsın Musk.
    Türkiye için gerçek dostları görüyoruz.
    Zengin ve güçlü. Ancak yüreği de sıcak bir adam Elon Musk.
    Acının ne olduğunu bilen adam Musk.

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    Haberler Dünya Tesla’nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk: Türkiye isterse, SpaceX uydularını hemen gönderebilirim
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