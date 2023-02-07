7.7 şiddetindeki deprem dünya basınında: "Şok depremler sonrası kıyamet"

El Pais, "'Türkiye ve Suriye'de yıkım'

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, isimli gazete ise merkez üssü Kahramanmaraş depremini 'Türkiye ve Suriye'de yıkım' başlığı altında manşetten verdi. Gazete ilk depremin şiddetini 7.8 olarak yazdı. Yine ülkenin tanınan yayın organlarından olan LA Vanguardia, depremi ilk sayfadan okuyucularına sunarak benzer bir başlık attı.

Göteborg-Posten gazetesi, 'Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor'

Bir süredir ikili ilişkilerin gergin olduğu İsveç, gündemini Türkiye'de meydana gelen depremlerden yana kullandı. İsveç'te 1813 yılında kurulan Göteborg-Posten gazetesi de depremi manşetten okuyucularına sundu. Gazete söz konusu haberi için 'Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor' başlığını tercih etti.