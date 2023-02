7.7 şiddetindeki deprem dünya basınında: "Şok depremler sonrası kıyamet"

Washington Post Gazetesi'nden "Türkiye'deki depremler neden bu kadar ölümcül?' başlığı

Türkiye ve Suriye'deki gelişmeleri canlı blogla manşetten okurlarına aktaran Washington Post gazetesi, 'Kurtarma ekipleri enkazları tararken kayıplar artıyor' ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının Salı sabahı itibarıyla 4 bin 300'ü geçtiğini yazan gazete, 'Türkiye'deki depremler neden bu kadar ölümcül?' başlığını kullandı.

New York Times Gazetesi, 'Deprem 4 bin 300'den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor'

Amerikan New York Times gazetesi, internet sitesinde 'Deprem 4 bin 300'den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor' başlığını manşetinde kullandı. "Türkiye ve Suriye, çoktan krizlerle çalkalanan bölgede yeni bir felaketle yüz yüze" ifadelerini kullanan gazete, depremin yıkım haritasını gösteren haritalar yayımladı. Türkiye'de şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremlerden birinin ülkenin güneyindeki yoğun nüfuslu bölgeyi harabeye çevirdiğini vurgulayan New York Times, ilk sarsıntıdan 9 saat sonra alışılmadık şekilde şiddetli 7.5'lik bir başka depremin daha olduğunu manşetine taşıdı.