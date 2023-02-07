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    • Dünya
    • 07.02.2023 13:08
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    • 07.02.2023 13:08
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    7.7 şiddetindeki deprem dünya basınında: "Şok depremler sonrası kıyamet"

    Türkiye’yi sarsan 7.7 Kahramanmaraş merkez üssü depremini dünya basını, manşetine taşıdı. Atılan manşetlerde, 'Ölüme karşı yoğun mücadele', 'Şok depremler sonrası kıyamet' ve 'Türkiye ile Suriye'de yıkım' sözleri dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Yüzyılın felaketi dünya manşetlerinde!

    Türkiye'yi sarsan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki tarihi depremleri, tüm dünya manşetine taşıdı. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, gazetenin tamamını kapladığı bir fotoğrafla ilk sayfasında 'Şiddetli depremler Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyini vurdu' sözlerini manşetine taşıdı.

    Washington Post Gazetesi'nden "Türkiye'deki depremler neden bu kadar ölümcül?' başlığı

    Türkiye ve Suriye'deki gelişmeleri canlı blogla manşetten okurlarına aktaran Washington Post gazetesi, 'Kurtarma ekipleri enkazları tararken kayıplar artıyor' ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının Salı sabahı itibarıyla 4 bin 300'ü geçtiğini yazan gazete, 'Türkiye'deki depremler neden bu kadar ölümcül?' başlığını kullandı.

    New York Times Gazetesi, 'Deprem 4 bin 300'den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor'

    Amerikan New York Times gazetesi, internet sitesinde 'Deprem 4 bin 300'den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor' başlığını manşetinde kullandı. "Türkiye ve Suriye, çoktan krizlerle çalkalanan bölgede yeni bir felaketle yüz yüze" ifadelerini kullanan gazete, depremin yıkım haritasını gösteren haritalar yayımladı. Türkiye'de şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremlerden birinin ülkenin güneyindeki yoğun nüfuslu bölgeyi harabeye çevirdiğini vurgulayan New York Times, ilk sarsıntıdan 9 saat sonra alışılmadık şekilde şiddetli 7.5'lik bir başka depremin daha olduğunu manşetine taşıdı.

    El Pais, "'Türkiye ve Suriye'de yıkım'

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, isimli gazete ise merkez üssü Kahramanmaraş depremini 'Türkiye ve Suriye'de yıkım' başlığı altında manşetten verdi. Gazete ilk depremin şiddetini 7.8 olarak yazdı. Yine ülkenin tanınan yayın organlarından olan LA Vanguardia, depremi ilk sayfadan okuyucularına sunarak benzer bir başlık attı.

    Göteborg-Posten gazetesi, 'Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor'

    Bir süredir ikili ilişkilerin gergin olduğu İsveç, gündemini Türkiye'de meydana gelen depremlerden yana kullandı. İsveç'te 1813 yılında kurulan Göteborg-Posten gazetesi de depremi manşetten okuyucularına sundu. Gazete söz konusu haberi için 'Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor' başlığını tercih etti.

        Svenska Dagblet, ''Kurtarma çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor'

        Depremi ilk sayfadan veren Svenska Dagblet, 'Kurtarma çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor' başlığını seçti. Almanya'da yayın hayatına devam eden Rheinische Post, ilk sayfasıdan gelişmeleri aktardı ve 'Depremden Sonra' başlığını kullanarak ölü ve yaralı sayısını okuyucularına sundu.

        Augsburger Allgemeine gazetesinden tek kelimelik bir başlık 'Felaket'

        Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Augsburger Allgemeine gazetesi de depremleri ilk sayfadan veren gazetelerden biri oldu. Deprem sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını kullanan gazete, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın öldüğünü vurguladı. Öte yandan Augsburger Allgemeine, habere tek kelimelik bir başlık atarak 'Felaket' ifadelerini kullandı.

        İngiliz The Guardian, "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi"

        İngiliz The Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken İngiliz The Guardian başlığını atıyor. Gazete "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" ifadelerini kullandı.

        Times, "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü"

        Birinci sayfasında Diyarbakır'dan aynı fotoğrafı kullanan Times'ın manşetinde de "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü" deniliyor. Gazete Türkiye ve Suriye'deki ölü sayısının artmasının beklendiğini söylerken, dünya genelinden yardım önerilerinin yağdığını duyuruyor.

        Financial Times, 'Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü'

        'Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü' manşetini atan Financial Times, neredeyse son 100 yıldaki en büyük doğal felaket ülkenin güneydoğusundaki mahalleleri ve Suriye'nin kuzeyini yerle bir ederken, Türkiye'nin krizle başa çıkmaya çalıştığını söylüyor.

        Daily Telegraph, Hatay'da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünün altını çizdi.

        Sun gazetesi, 'Onlara yardım edin'

        "Onlara yardım edin" manşetiyle çıkan Sun gazetesi, 10 bin kişinin enkaz altında ölmüş olmasından korkulduğunu, çok daha fazla kişinin de enkaz altında kaldığını belirtiyor. Gazete ayrıca, depremzedelere bir yardım kampanyası da başlattığını duyuruyor ve destek olunmasını istiyor.

            Yunan Kathimerini gazetesi, 'Türkiye ve Suriye'de yıkım'

            Yunan Kathimerini gazetesi, 'Türkiye ve Suriye'de yıkım' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Çifte depremde binlerce insanın hayatını kaybettiğini yazan gazete, sınıra yakın noktada gerçekleşen 7.8 ve 7.6'lık sarsıntıların yol açtığı tarifsiz insani felaketin Türkiye'yi yasa boğduğunu vurguladı.

            Corriea Della Sera, 'Şok depremler sonrası kıyamet'

            Türkiye'deki depremlerin ardından tsunami alarmı veren İtalya'da, gazete manşetleri felakete ayrılmış durumda. Ülkenin önde gelen medya kurumlarından olan Corriea Della Sera, manşetten okuyucularına sunduğu haberinde 'Şok depremler sonrası kıyamet' başlığını tercih etti.

            Liberation gazetesi, 'Türkiye ve Suriye'de Trajedi'

            Fransa'da yayınlanan Liberation gazetesinin manşeti de diğer ülkelerle benzerdi. Gazete, depremi ilk sayfadan verip 'Türkiye ve Suriye'de Trajedi' başlığını kullandı. Söz konusu haberde ilk depremin şiddeti 7.7 yerine 7.8 olarak kullandığı görüldü.

            Quest France, 'Ölümcül Depremler'Fransa'da yayın hayatına devam eden bir diğer gazete Quest France ise ilk sayfasından 'Ölümcül Depremler' başlığını kullandı.

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