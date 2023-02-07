7.7 şiddetindeki deprem dünya basınında: "Şok depremler sonrası kıyamet"

Türkiye'yi sarsan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki tarihi depremleri, tüm dünya manşetine taşıdı. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, gazetenin tamamını kapladığı bir fotoğrafla ilk sayfasında 'Şiddetli depremler Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyini vurdu' sözlerini manşetine taşıdı.
Washington Post Gazetesi'nden "Türkiye'deki depremler neden bu kadar ölümcül?' başlığı
Türkiye ve Suriye'deki gelişmeleri canlı blogla manşetten okurlarına aktaran Washington Post gazetesi, 'Kurtarma ekipleri enkazları tararken kayıplar artıyor' ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının Salı sabahı itibarıyla 4 bin 300'ü geçtiğini yazan gazete, 'Türkiye'deki depremler neden bu kadar ölümcül?' başlığını kullandı.
New York Times Gazetesi, 'Deprem 4 bin 300'den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor'
Amerikan New York Times gazetesi, internet sitesinde 'Deprem 4 bin 300'den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor' başlığını manşetinde kullandı. "Türkiye ve Suriye, çoktan krizlerle çalkalanan bölgede yeni bir felaketle yüz yüze" ifadelerini kullanan gazete, depremin yıkım haritasını gösteren haritalar yayımladı. Türkiye'de şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremlerden birinin ülkenin güneyindeki yoğun nüfuslu bölgeyi harabeye çevirdiğini vurgulayan New York Times, ilk sarsıntıdan 9 saat sonra alışılmadık şekilde şiddetli 7.5'lik bir başka depremin daha olduğunu manşetine taşıdı.
El Pais, "'Türkiye ve Suriye'de yıkım'
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, isimli gazete ise merkez üssü Kahramanmaraş depremini 'Türkiye ve Suriye'de yıkım' başlığı altında manşetten verdi. Gazete ilk depremin şiddetini 7.8 olarak yazdı. Yine ülkenin tanınan yayın organlarından olan LA Vanguardia, depremi ilk sayfadan okuyucularına sunarak benzer bir başlık attı.
Göteborg-Posten gazetesi, 'Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor'
Bir süredir ikili ilişkilerin gergin olduğu İsveç, gündemini Türkiye'de meydana gelen depremlerden yana kullandı. İsveç'te 1813 yılında kurulan Göteborg-Posten gazetesi de depremi manşetten okuyucularına sundu. Gazete söz konusu haberi için 'Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor' başlığını tercih etti.