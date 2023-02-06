ABD - Çin arasında 'Casus Balon' krizi! Füzeler ateşlendi

ABD semalarında tespit edilen ve Çin'e ait "casus balon", iki ülke arasındaki ipleri gerdi. ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in "Meteoroloji balonu" açıklamasına rağmen uçan tehlikenin imhasını emretti.
Balon Atlantik Okyanusu üzerindeyken ABD jetleri tarafından ısıya duyarlı AIM- 9X süpersonik füze ile imha edildi. Balonun enkazını çıkarma çalışmaları sürerken, Çin'den tepki geldi. Yapılan açıklamada, "ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi. Uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti" denildi.
İlişkilerin çok kırılgan olduğu ABD-Çin hattında ortaya çıkan krizde, kritik bir dönemeçten geçildi...
Biden, "Balonun bir an önce düşürülmesini emrettim. Fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim" dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olayla ilgili bir açıklama yapmazken, Dışişleri Bakanlığı, balonun kazara bölgede olduğunu belirtti. "Misilleme yapma hakkımız var" ifadesini kaydetti.
Balon Atlantik Okyanusu üzerindeyken ABD jetleri tarafından ısıya duyarlı AIM- 9X süpersonik füze ile imha edildi. Balonun enkazını çıkarma çalışmaları sürerken, Çin'den tepki geldi. Yapılan açıklamada, "ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi. Uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti" denildi.
İlişkilerin çok kırılgan olduğu ABD-Çin hattında ortaya çıkan krizde, kritik bir dönemeçten geçildi...
Biden, "Balonun bir an önce düşürülmesini emrettim. Fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim" dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olayla ilgili bir açıklama yapmazken, Dışişleri Bakanlığı, balonun kazara bölgede olduğunu belirtti. "Misilleme yapma hakkımız var" ifadesini kaydetti.