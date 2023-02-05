Küresel Çete'de ABD-Yunan ortak iş birliği! Foreign Policy yazdı Ta Nea manşete taşıdı! NATO üzerinden tehditvari sözler

"NATO LİDERLERİ ERDOĞAN'A BASKI YAPMALI"

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasında çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği öne süren Bloomberg, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunmuştu.

Kapağında Türk bayrağı üzerindeki hilale Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetini yerleştiren Economist, seçim analizinde "Türkiye felaketin eşiğinde" ifadesini kullanmıştı.

Alman Stern dergisi ise benzer ifadelere yer verdiği Türkiye analizinde "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor" iddiasında bulunmuştu.