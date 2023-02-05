Küresel Çete'de ABD-Yunan ortak iş birliği! Foreign Policy yazdı Ta Nea manşete taşıdı! NATO üzerinden tehditvari sözler

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu.
Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in birliğe girememesi üzerine Amerikan Foreign Policy dergisinden skandal ifadelere yer verilen bir Türkiye analizi geldi.
"NATO Türkiye'nin Şantajına Karşı Durmalı" başlıklı yazıda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımında son durak konumunda olduğunun altı çizildi.
"Türkiye, NATO'nun komşuları için istikrar sağlayıcı bir güç olarak karışık bir sicile sahip" diyen dergi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tartışmalı ve yasadışı sondaj faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.
FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, Libya ile bir enerji anlaşması imzaladı. NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı saldırgan söylemler ve güç gösterileri kullanıyor."
Türkiye'nin Kafkas politikasını da masaya yatıran dergi Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin bölgedeki sorunun çözümüne engel oluşturduğunu iddia etti.