İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protestolar yapılıyor: "Diktatörlüğe hayır"

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi.
İsrail polisi, gösterilerin odak noktası Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yolları gün içinde trafiğe kapattı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Tel Aviv kent merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. Kurulan sahnelerde eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler söz aldı.
İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
İŞGAL KARŞITI GRUP DA GÖSTERİLERDE
Tel Aviv'deki gösteriler sırasında İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgalini protesto eden bir grup da Filistin bayrakları ve "Başka bir ulusu işgal eden bir ulus asla özgür olamaz." yazılı pankart taşıdı.
Bu grupta yer alan İsrailli Mischa Raichman, "buradaki kalabalığın ilgisini İsrail'in sürdürdüğü işgale çekmek" istediklerini söyledi.
İnsanları ikna etmeye çalıştıklarını aktaran Raichman, "Eğer ki insanlar işgalden bahsetmiyorsa, bu işgali bitiremezsek, demokrasi olmayacak. İşgalle demokrasi olamaz. Bu insanlar demokrasi ve bu amaçla hükümetle mücadele için burada. Biz de 'işgal varken demokrasi olmaz' diyoruz." dedi.
Raichman, toplanan kalabalık içinde azınlık oldukları sorulması üzerine "işgale karşı duran kitleyi artırmak için buraya geldiklerini" dile getirdi.