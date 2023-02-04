İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protestolar yapılıyor: "Diktatörlüğe hayır"

İsrailli Amita Becker de İsrail hükümetinin yargı düzenlemesini protesto etmek için buraya geldiğini belirtti.

Bazı grupların "İsrail işgali bitmeden demokrasinin sağlanamayacağı" görüşünü savunmasını değerlendiren Becker, "Bu bir yerde doğru. Çünkü demokrasi için iki tarafın da (İsrailliler ve Filistinliler) eşit olması lazım. İşgal bunun bir parçası ama bu resmin tamamı değil. İşgal sorunlardan birisi, fakat protestoya gelme nedenimiz işgal değil... İsrail'de Araplar ve Yahudiler var. Demokrasi olması için bunların eşit olması lazım." diye konuştu.