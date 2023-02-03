ABD'li akademisyenden dikkat çeken analiz: Türkiye artık yerinde durmuyor ve bunu Erdoğan değiştirdi

Türkiye'nin son zamanlardaki kazanımları ve dış politikadaki başarıları dünyanın gözünden kaçmıyor. ABD'li düşünce kuruluşu Foreign Policy Research Institute'da yayımlanan bir makalede Türkiye ile ilgili dikkat çeken analizlere yer verdi.
Türkiye'nin daha öncesinde olan statükoyu korumaya niyetli olduğundan bahsedilen haberde, "Önceleri Türkiye komşuları ile mücadele içindeydi. Ancak, zamanda Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücünün artmasıyla bu durum değişti. Türk dış politikası artık bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye başlıyor" ifadelerine yer verildi.