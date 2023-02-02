Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD'nin kuklası Miçotakis’in Türkiye hamsızlığı!

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye fobisi bitmedi. Her gittiği yerde Ankara’yı şikayet etti. Son olarak Japonya’da Türkiye ile ilgili skandal sözler söyledi.

    ’Hiç’otakis

    Yunanistan Başbakanı Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'nin ardından son 45 günde 13 ülkeye gitti. Aralarında Arnavutluk, İsviçre, Belçika, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu ülkelerde, Türkiye aleyhine ağzına ne geldiyse söyledi. Son ziyaret ettiği Japonya'da da Ankara'ya yönelik skandal sözler sarf etti: "Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Rusya ile özel bir ekonomik ilişkiye sahip olmanın avantajını kullanıyor. Eğer bir ittifaktaysanız ve bu ayrıca bir değerler ittifakıysa uzakta kalamazsınız. Türk dış politikası sonra yıllarda giderek daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı" dedi. Yunan Başbakan Miçotakis'in bu sözlerine Ankara'dan tepkiler yükseldi.



    İLİŞKİLER GERGİN
    Daha önce Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya gelen Miçotakis, "Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu" iddia etmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kız Kulesi restorasyonunda sona yaklaşıldı!
    Haberler Dünya ABD'nin kuklası Miçotakis’in Türkiye hamsızlığı!
        SON DAKİKA