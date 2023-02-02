ABD'nin kuklası Miçotakis’in Türkiye hamsızlığı!

Yunanistan Başbakanı Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'nin ardından son 45 günde 13 ülkeye gitti. Aralarında Arnavutluk, İsviçre, Belçika, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu ülkelerde, Türkiye aleyhine ağzına ne geldiyse söyledi. Son ziyaret ettiği Japonya'da da Ankara'ya yönelik skandal sözler sarf etti: "Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Rusya ile özel bir ekonomik ilişkiye sahip olmanın avantajını kullanıyor. Eğer bir ittifaktaysanız ve bu ayrıca bir değerler ittifakıysa uzakta kalamazsınız. Türk dış politikası sonra yıllarda giderek daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı" dedi. Yunan Başbakan Miçotakis'in bu sözlerine Ankara'dan tepkiler yükseldi.