ABD'nin kuklası Miçotakis’in Türkiye hamsızlığı!

Yunanistan Başbakanı Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'nin ardından son 45 günde 13 ülkeye gitti. Aralarında Arnavutluk, İsviçre, Belçika, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu ülkelerde, Türkiye aleyhine ağzına ne geldiyse söyledi. Son ziyaret ettiği Japonya'da da Ankara'ya yönelik skandal sözler sarf etti: "Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Rusya ile özel bir ekonomik ilişkiye sahip olmanın avantajını kullanıyor. Eğer bir ittifaktaysanız ve bu ayrıca bir değerler ittifakıysa uzakta kalamazsınız. Türk dış politikası sonra yıllarda giderek daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı" dedi. Yunan Başbakan Miçotakis'in bu sözlerine Ankara'dan tepkiler yükseldi.
İLİŞKİLER GERGİN
Daha önce Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya gelen Miçotakis, "Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu" iddia etmişti.