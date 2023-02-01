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    Tıp dünyası şaşkın

    Brezilya'daki Candido Godoi adlı şehirde bilim dünyası dahil kimsenin açıklayamadığı bir gizem, herkesi şaşkına çevirdi. Yaklaşık 7 bin nüfusu olan köyde, onlarca yıldır her 5 kadından 1'i hem ikiz, hem de mavi gözlü bebek dünyaya getirdi.

    Tıp dünyası şaşkın
    Brezilya'daki Candido Godoi adlı şehirde bilim dünyası dahil kimsenin açıklayamadığı bir gizem, herkesi şaşkına çevirdi. Yaklaşık 7 bin nüfusu olan köyde, onlarca yıldır her 5 kadından 1'i hem ikiz, hem de mavi gözlü bebek dünyaya getirdi. Dünyada bu oranın 80 doğumda bir olmasına karşın bu şehirde 5'te bir oranında gerçekleşmesinin nedeni belirlenemedi. Ancak Nazi doktor Josef Mengele'nin ari ırkı için yaptığı deneyin sonuçları olabileceği iddiaları yeniden gündeme geldi.
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    Haberler Dünya Tıp dünyası şaşkın
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