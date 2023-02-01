Macron’dan haber ’War’

Ukrayna lideri Zelenski uçaklara ihtiyaçları olduğunu anlattı. Buna Polonya ve Hollanda olumlu yaklaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Gerekli şartların sağlanması halinde Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığı" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ise Kiev'in isteğine karşı çıktı.
"F-16 savaş uçaklarını göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Bu arada Polonya ve İspanya da Berlin'in onayının ardından ellerindeki Leopard tankların bir kısmını Kiev'e göndereceklerini hatırlattı...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Gerekli şartların sağlanması halinde Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığı" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ise Kiev'in isteğine karşı çıktı.
"F-16 savaş uçaklarını göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Bu arada Polonya ve İspanya da Berlin'in onayının ardından ellerindeki Leopard tankların bir kısmını Kiev'e göndereceklerini hatırlattı...