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    • Dünya
    • 01.02.2023 11:13
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    • 01.02.2023 11:32
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    Korkuyu körüklüyorlar! Terör uyarısı kesmedi başkonsoloslukların kapısına kilit vurdular: Önce Hollanda ve İngiltere şimdi de Almanya

    İsveç ve Danimarka'da Türk büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar nedeniyle İslam dünyası ve Türkiye'den güçlü tepkiler yükseldi. Yaşananların ardından ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye gerçekleşmesi muhtemel bir terör saldırısı nedeniyle vatandaşlarına uyarı geldi. Türkiye'nin karşı seyahat uyarısına rağmen ABD, korkuya neden olacak söylemlerden vazgeçmeyerek vatandaşlarına Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi'nden uzak durmalarını belirten bir açıklama yayınladı. Devam eden süreçte Hollanda ve İngiltere'nin ve Almanya Başkonsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle kapatılması soru işaretlerine neden oldu.

    takvim.com.tr
    Almanya da başkonsolosluğunu kapattı!

    Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıların ardından Türkiye ve İslam dünyası ayağa kalktı. Tepkilerin ardından ABD ve birkça Avrupa ülkesi Türkiye'de gerçekleşecek muhtemel bir terör saldırısına karşı uyarı yayınlamıştı. Uyarının ardından Hollanda, İngiltere ve Almanya Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

    PROVKATİF SALDIRILAR
    Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltmişti.

    Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da gelmişti.

    Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunmuş, çirkin saldırılarına bir yenisini daha eklemişti.

    5 ÜLKEDEN TERÖR SALDIRISI UYARISI
    Bunun üzerine ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke, harekete geçerek Türkiye'deki vatandaşları için uyarıda bulundu.

    Terör saldırısı olabileceğine dikkat çekilen uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

    ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ
    Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teöristler, inadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.

    Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının. Düşük bir profil tutun. Çevrenizden haberdar olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin. ABD vatandaşlarına yönelik en son uyarılar ve mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin.

    FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
    ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği biline buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır.

        ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
        Kısa bir süre öce İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmakta kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır.

        İSPANYA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
        Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir.

        İTALYA'NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ

            Güvenlik güncellemesi.

            ABD'DEN UYARI GÜNCELLEMESİ
            ABD Ankara Büyükelçiliği, "Önceki uyarıya güncelleme" ibaresini kullandı.

            ABD Ankara Büyükelçiliği, yayınladığı uyarı mesajında şu ifadeleri kullandı:
            ABD hükümeti, vatandaşlarını İstanbul ve diğer şehirlerdeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik görevlere yönelik olası terör saldırılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor. Batılıların sık sık ziyaret ettiği Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal caddesi gibi yerlerde dikkatli olunması lazım. Türk yetkililer bu durumu takibe aldı ve soruşturuyor. Kur'an yakma eylemlerine yönelik misilleme terör saldırısı tehlikesine ilişkin uyarımız güncellenmiştir.

            Neler yapılmalı:
            - Batılıların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde temkinli olun
            - Kalabalıktan uzak durun
            - Göze batmayın
            - Çevrenizde neler olup bittiğine dikkat edin
            - Yerel basını takip edin
            - Güncel uyarılar için web sitemizi ziyaret edin

            ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILDI
            Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün (1 Şubat 2023) kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

                Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. İngiltere Başkonsolosluğu da, geçici olarak ziyarete kapatıldı.

                İNGİLİZ UYARISI AKILLARDA
                Uyarıların ardından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı akıllara geldi. Saldırıdan 3 gün önce İngiltere makamları vatandaşlarına yönelik bir ikazda bulunmuş, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımlamıştı.

                Saldırıların ayrım gözetmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edilmişti.

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                Haberler Dünya Korkuyu körüklüyorlar! Terör uyarısı kesmedi başkonsoloslukların kapısına kilit vurdular: Önce Hollanda ve İngiltere şimdi de Almanya
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