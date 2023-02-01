Korkuyu körüklüyorlar! Terör uyarısı kesmedi başkonsoloslukların kapısına kilit vurdular: Önce Hollanda ve İngiltere şimdi de Almanya

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FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ

ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği biline buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır.