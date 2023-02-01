Korkuyu körüklüyorlar! Terör uyarısı kesmedi başkonsoloslukların kapısına kilit vurdular: Önce Hollanda ve İngiltere şimdi de Almanya

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıların ardından Türkiye ve İslam dünyası ayağa kalktı. Tepkilerin ardından ABD ve birkça Avrupa ülkesi Türkiye'de gerçekleşecek muhtemel bir terör saldırısına karşı uyarı yayınlamıştı. Uyarının ardından Hollanda, İngiltere ve Almanya Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
PROVKATİF SALDIRILAR
Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltmişti.
Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da gelmişti.
Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunmuş, çirkin saldırılarına bir yenisini daha eklemişti.
5 ÜLKEDEN TERÖR SALDIRISI UYARISI
Bunun üzerine ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke, harekete geçerek Türkiye'deki vatandaşları için uyarıda bulundu.
Terör saldırısı olabileceğine dikkat çekilen uyarılarda şu ifadelere yer verildi:
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ
Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teöristler, inadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.
Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının. Düşük bir profil tutun. Çevrenizden haberdar olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin. ABD vatandaşlarına yönelik en son uyarılar ve mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin.
FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği biline buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır.