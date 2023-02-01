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    • Dünya
    • 01.02.2023 18:32
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    • 01.02.2023 18:49
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    FBI’ın ABD Başkanı Biden’ın Delaware eyaletindeki evine girdi! 'Gizli belge' araması...

    Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Biden’a ’gizli belge’ soruşturması! FBI evine girdi

    ABD Başkanı Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

    Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.



    Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

    Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.



    FBI BIDEN'IN EVİNE GİRDİ: ARAMA YAPILDI
    Tüm bu gelişmeler ışığında dikkat çeken bir adım geldi.

    ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI'ın Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

        TRUMP'I HEDEF ALMIŞTI, AYNI KADERİ YAŞADI
        Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

        Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.
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