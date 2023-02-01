Bestekar Google

YAPAY zeka bu kez müzik için devreye girdi. Google araştırmacıları, yeni bir yapay zeka sistemi kullanarak yazılı komutlardan müzik oluşturulmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi. MusicLM adlı teknoloji, metinleri müziğe dönüştürüyor. Metin istemlerinden dakikalarca müzik parçaları oluşturabilen teknoloji; ıslıklı veya uğultulu bir melodiyi başka enstrümanlara dönüştürebiliyor. Uygulama insanların kullanımına henüz açılmadı. Şirket ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.
- Dünya
- 01.02.2023 Gazete