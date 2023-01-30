Son dakika: Yunan savaş uçağı denize düştü

Yunanistan'da bir savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü. Andravida üssünden havalanan bir F-4 jeti, yerel saatle 10.30 sularında denize çakıldı.

Yunanistan Genelkurmayı, kazanın Andravida havaalanına yaklaşık 40 kilometre mesafede eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Yunan medyası, çift koltuklu Phantom uçağının Pazartesi sabahı denize düştüğünün duyulmasıyla çok sayıda kurtarma ekibinin olay yerine hareket ettiğini bildirdi.

Hava kuvvetlerine ait iki AB-205 helikopteri, deniz kuvvetlerine ait bir S-70 helikopteri ve sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma operasyonuna katıldığı belirtiliyor. Haberlerde, bir C-130 uçağının da en üst seviyede alarm durumuna geçirildiği yer aldı.

To Vima gazetesi, uçakta bir pilot ve yardımcı pilot bulunduğunu yazdı. Skai televizyonu ise, pilotun fırlatma sinyali verdiğini aktardı.