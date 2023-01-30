Eski ABD Başkanı Donald Trump 2024 seçimleri öncesi ilk adımı attı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için "her zamankinden farklı bir seçmen ruhu" olduğunu belirterek, anketlerin kendisinden yana olduğunu söyledi.
ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi siyasetçi Trump, seçim kampanyasına ait ilk konuşmalarını New Hempshire'da düzenlenen Cumhuriyetçi Partinin yıllık toplantısında ve Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'da gerçekleştirdi.
Trump, 2024 seçimleri için her zamankinden daha "kararlı ve kızgın" olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, "Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var." ifadesini kullandı.
BİDEN VE FBI'A YÜKLENDİ
Trump, başkan olduğu dönemde hayata geçirdikleri politikalardan örnekler vererek, mevcut Başkan Joe Biden'ın sınır, ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.
"2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız." diyen Trump, ABD'nin sol ideolojiye, derin devlet, medya ve Çin'e karşı koyabilen bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savundu.
Trump, "Sınırlara ve adil ve özgür seçimlere ihtiyacımız var. Bu ikisine sahip değilseniz, bir ülkeniz de yoktur. En önemlisi, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın yarattığı her krizi ve felaketi tersine çevireceğiz." şeklinde konuştu.