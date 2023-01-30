Eski ABD Başkanı Donald Trump 2024 seçimleri öncesi ilk adımı attı

Trump, 2024 seçimleri için her zamankinden daha "kararlı ve kızgın" olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, "Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var." ifadesini kullandı.

BİDEN VE FBI'A YÜKLENDİ

Trump, başkan olduğu dönemde hayata geçirdikleri politikalardan örnekler vererek, mevcut Başkan Joe Biden'ın sınır, ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.