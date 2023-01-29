Miçotakis'in beslemesi Yunan bakandan haddini aşan sözler! Önce tehdit etti sonra "savaş istemiyoruz" dedi

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim son zamanlarda iyice artmışken, Yunan basını, Atina hükümeti ve siyasetçiler sıklıkla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini gündeme getiriyor.
Bu defa ise Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'ten skandal açıklamalar geldi. Georgiadis, Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum.
Eğer gece, sabah ya da öğlen gelirse bizim Rafaele ve Viper jetlerimiz Türk Hava Kuvvetleri'ni yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz. Türkiye merhametimize kalır" dedi.