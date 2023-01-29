ABD medyasından ‘üzgünüz’ manşeti: İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!

Ancak ittifak içindeki tüm kararlar konsensüsle alınıyor. Bugün Türkiye'yi dışlamak için oy kullanan bir üye, gelecekte kendisini Türkiye'nin konumunda bulabilir. Türkiye'nin NATO ittifakının bir parçası olmaya devam edip etmeyeceği farklı bir soru. Gerçek şu ki, Türkiye NATO'nun bir parçası. Washington ve Avrupa başkentlerinde giderek artan sayıda yorumcu aksini istese bile öyle kalacak.

YUNAN BASINI MANŞETE TAŞIDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Yunan basını da konuyla ilgili haberleri manşetine taşıdı.