ABD medyasından ‘üzgünüz’ manşeti: İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!

Batı'da Türkiye karşıtı analizlere bir yenisi eklendi.
ABD merkezli Washington Examiner adlı haber kuruluşu, "Üzgünüm, Türkiye NATO'da kalıyor" başlıklı görüş yazısında NATO üyeliğini sorgulayıcı ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE ZOR BİR ORTAK"
Türkiye'nin teknik olarak transatlantik ittifakının en eski üyelerinden biri olduğu için ABD'nin müttefiki olduğu belirtildi. Türkiye'den "zor ve anlaşılmaz bir ortak" şeklinde bahsedilen yazıda, Türkler'in Washington ve Brüksel'den emir almadığına dikkat çekildi: