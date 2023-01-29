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    • Dünya
    • 29.01.2023 13:46
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    • 29.01.2023 14:42
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    ABD medyasından ‘üzgünüz’ manşeti: İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!

    İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda net bir tavır takınan Türkiye, ABD medyasını rahatsız etti. ABD menşeili gazete, "İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak" sözlerine yer verdi. Bir yandan Ankara aleyhinde kampanya başlatılırken diğer yandan da Türkiye'nin, ittifakın bir parçası olduğu ve öyle kalmaya devam edeceği belirtildi.

    ABD medyasından ‘üzgünüz’ manşeti

    Batı'da Türkiye karşıtı analizlere bir yenisi eklendi.

    ABD merkezli Washington Examiner adlı haber kuruluşu, "Üzgünüm, Türkiye NATO'da kalıyor" başlıklı görüş yazısında NATO üyeliğini sorgulayıcı ifadeler kullandı.

    "TÜRKİYE ZOR BİR ORTAK"
    Türkiye'nin teknik olarak transatlantik ittifakının en eski üyelerinden biri olduğu için ABD'nin müttefiki olduğu belirtildi. Türkiye'den "zor ve anlaşılmaz bir ortak" şeklinde bahsedilen yazıda, Türkler'in Washington ve Brüksel'den emir almadığına dikkat çekildi:

        Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulama isteksizliği, Suriye'ye yönelik periyodik askeri operasyonları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi daha fazla ABD'li savunma analisti tarafından sorgulanıyor. Türkler NATO'da olmalı mı?

        ANKARA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ SORGULADILAR
        NATO'nun kuruluş belgesinin, ittifaka katılıma dair maddelerini barındırdığı ancak ihraç konusunda bir ayrıntı olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

        Ne yazık ki, Türkiye'yi veya herhangi bir üyeyi NATO'dan ihraç etmek, özel bir toplantı yapıp el kaldırmak ve söz konusu ülkeye eşyalarını toplayıp karargâhtan ayrılmasını söylemek kadar kolay değil. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Rusya ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkisine rağmen yakın zamanda ittifaktan ayrılmayı planladığına dair bir kanıt yok.

        "AKSİNİ İSTESEK BİLE TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK"
        Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı askeri ittifakın acil durum toplantısı düzenleyebileceği savunularak, bu yönde alınabilecek kararın sonucuna işaret edildi:

            Ancak ittifak içindeki tüm kararlar konsensüsle alınıyor. Bugün Türkiye'yi dışlamak için oy kullanan bir üye, gelecekte kendisini Türkiye'nin konumunda bulabilir. Türkiye'nin NATO ittifakının bir parçası olmaya devam edip etmeyeceği farklı bir soru. Gerçek şu ki, Türkiye NATO'nun bir parçası. Washington ve Avrupa başkentlerinde giderek artan sayıda yorumcu aksini istese bile öyle kalacak.

            YUNAN BASINI MANŞETE TAŞIDI

            Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Yunan basını da konuyla ilgili haberleri manşetine taşıdı.

            Ta Nea gazetesi, İsveç Demokrat Parisi vekillerinden Richard Jomshof'un '100 tane Kur'an-ı Kerim daha yakalım' sözlerini manşete taşıyan gazete, söz konusu vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuduğunu öne sürdü.
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            Haberler Dünya ABD medyasından ‘üzgünüz’ manşeti: İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!
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