İsveç'ten flaş NATO açıklaması: "Süreç durduruldu!"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildiğini açıkladı.
İSVEÇ RESMEN AÇIKLADI SÜREÇ DURDU | VİDEO İZLE
SÜREÇ DURDURULDU
Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.
TOPLANTILAR SÜRESİZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMİŞTİ
Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantı 24 Ocak'ta süresiz bir şekilde iptal edilmişti.
İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatmasının ardından alındı. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.
AĞLAMAYA BAŞLADILAR
Türkiye'nin kararı sonrası konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istiyorum." diyerek adeta yalvardı.
Kristersson, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesindeki skandal eylemlerin 'provokasyon' olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Bugün, bizim için NATO'ya girmekten daha önemli bir ulusal güvenlik meselesi yok. Bazı provokatörlerin eylemleri, NATO üyeliğimizi geciktirdi. Türkiye ile yeniden işleyen bir diyaloğa girmek istiyoruz." diye konuştu.