Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.01.2023 21:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2023 21:36
    ABONE OL

    AFAD, İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

    AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçülürken, sarsıntı Van'da da hissedildi.

    İran’da 5.8 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberine göre; AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 6,49 kilometre derindliğinde gerçekleşti.



    TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ
    Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem, başta Van olmak üzere Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi. Depremin arından Türkiye'de ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı!
    Haberler Dünya AFAD, İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
        SON DAKİKA