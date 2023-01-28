Son dakika haberine göre; AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 6,49 kilometre derindliğinde gerçekleşti.
TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem, başta Van olmak üzere Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi. Depremin arından Türkiye'de ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
- Dünya
- 28.01.2023 21:28
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- Son Güncelleme:
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- 28.01.2023 21:36
AFAD, İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçülürken, sarsıntı Van'da da hissedildi.
Son dakika haberine göre; AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 6,49 kilometre derindliğinde gerçekleşti.