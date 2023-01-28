ABD'de polisin darbettiği 29 yaşındaki genç üç gün sonra hayatını kaybetti sokaklar karıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Nichols'ı yakalayarak biber gazı sıkan ve coplayan polislerden üçünün genci tutması, diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Genç, "Anne, anne." diye bağırırken polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols'a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülüyor.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmadı hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahalede bulunmadı.

Nichols'ın annesinin evinin, olay yerine yakın sayılabilecek mesafede bulunduğu öğrenildi.