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    • Dünya
    • 27.01.2023 22:14
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    • 27.01.2023 23:09
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    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşim yerine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen silahlı saldırı sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

    Kudüs’te bulunan Yahudi yerleşim yerine saldırı

    Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

    Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

    Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.



    Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



    ABD'DEN KINAMA
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

    Günlük basın toplantısında Patel, ölenlere taziyede bulunurken, "Terör saldırısı gibi görünen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sağlamdır ve İsrailli ortaklarımızla doğrudan temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

    İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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