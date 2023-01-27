İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: Koruma müdürü şehit oldu! Görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amiri Orhan Askerov'u katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.
Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.
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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Büyükelçilikteki dehşet anları ortaya çıktı.
Kalaşnikof silahıyla kapıdan giren saldırganın silahla bir kişiyi öldürdüğü anlar kameralara yansıdı.