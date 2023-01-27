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    • Dünya
    • 27.01.2023 09:57
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    • 27.01.2023 11:46
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    İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: Koruma müdürü şehit oldu! Görüntüler ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kalaşnikof otomatik silahla düzenlenen saldırı sonrası koruma müdürü Orhan Askerov şehit oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını, Türkiye'nin Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğunu vurguladı. Son dönemde Azerbaycan temsilciliklerine Ermeniler tarafından saldırılar düzenlendiğini belirten Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında İran'a çağrı yaparak, "Onlara yapılan saldırı bize yapılmışır." dedi. Saldırgan yakalanırken görüntüler de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

    İRAN'DA HAİN SALDIRI | VİDEO İZLE

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amiri Orhan Askerov'u katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

    Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

    SALDIRI ANI KAMERADA | VİDEO İZLE

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Büyükelçilikteki dehşet anları ortaya çıktı.

    Kalaşnikof silahıyla kapıdan giren saldırganın silahla bir kişiyi öldürdüğü anlar kameralara yansıdı.

        SALDIRGAN YAKALANDI
        İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

        Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

        SALDIRGANIN KİMLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
        Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı. Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

            Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini de yaraladığı belirtilmişti.

            AZERBAYCAN, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDECEK
            Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, İran hükümetinden saldırgan ve azmettiricilerin belirlenmesini istediklerini belirterek "Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." dedi.

            Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

            Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.

            Hacızade, şehit güvenlik amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti." ifadelerini kullandı.


            OLAĞAN ŞÜPHELİLERİ AÇIKLADI: "SALDIRGANI YAKALAYIN"
            Son dönemde Paris, Londra ve Beyrut'ta Ermenilerin Azerbaycan temsilciliklerine saldırılar düzenlediğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a çağrıda bulunarak, "Saldırganı yakalayın, onlara yapılan saldırı bize yapılmışır." dedi.



            BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İRAN'A ÇAĞRI: SALDIRGANLARI BULUN | VİDEO İZLE


            Hiçbir ihtimalin dışlanmaması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Saldırının arkasındaki gerçekler ortaya çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

            Bakan Çavuşoğlu, A Haber'e bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduk. Saldırganla ilgili farklı bilgiler geliyor dedi kendileri. İlave tedbirler alıyoruz. Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik artmaya başladı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına 5 kere saldırı oldu. Radikal Ermeniler Azerbaycan misyonlarına saldırdı. İran'a da buradan çağrıda bulunuyoruz. Saldırganın yakalanması ve gerçeklerin ortaya çıkması yönünde…" dedi.

            Kimsenin Azerbaycan'ın zaferinden rahatsız olmaması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "İran'daki diplomatik misyonları korumak İran'ın sorumlululğundadır. İran makamlarından saldırının failinin yakalanmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Şu anda bu sürecin Azerbaycan ve İran arasında sürdürülmesi daha sağlıklıdır. Farklı bilgiler var. Ceyhun kardeşim Ellerinde net bir bilgi olmadığını söyledi. Bu konu da somut bir bilgiye ulaşılması gerekir. Bizim büyükelçiliğimize yönelik böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

            BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAYRAMOV'U ARADI
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ve "Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını" bildirdi.

            Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.

            Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınarken "Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

                Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

                "AZERBAYCAN, HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR"
                Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

                Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine Bakü saatiyle 08.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.


                TÜRKİYE SİLAHLI SALDIRIYI LANETLEDİ
                Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi ve sorumluların derhal bulunarak adalete teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

                Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

                Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik personeline Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

                Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır.

                Bu alçak saldırının sorumlularının derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

                Kardeş Azerbaycan asla yalnız değildir. Azerbaycan'a desteğimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edecektir.

                RUSYA'DAN AÇIKLAMA
                Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan büyükelçiliğine düzenlenen ve bir güvenlik görevlisinin öldüğü saldırının şokunu yaşıyoruz. Azerbaycanlı meslektaşlarımıza başsağlığı ve desteklerimizi sunuyoruz" denildi.

                GERGİNLİĞİN SEBEBİ İRAN
                İran medyasının Azerbaycan aleyhine çalıştığını belirten Azerbaycan Milletvekili Ceyhun Mehmetov, "Bu gerginliğin sebebi İran'dır." dedi.

                İRAN'DA YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERE SALDIRI GEÇMİŞİ KABARIK
                Olayda İran istihbaratının parmağı olup olmadığı da net değil. Ancak İran'ın yabancı büyükelçiliklere yönelik saldırı geçmişi kabarık. 4 Kasım 1979'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgal edilmişti. Silahlı gruplar 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tutmuştu. 2016'da Tahran ve Meşhed'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve konsolosluğuna saldırılar yapıldı.

                    ALLAH ŞEHİDİMİZE RAHMET EYLESİN!"
                    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!" ifadeleri yer aldı.

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                    Haberler Dünya İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: Koruma müdürü şehit oldu! Görüntüler ortaya çıktı
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