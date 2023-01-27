İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAYRAMOV'U ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını, Türkiye'nin Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.