İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
KORUMA MÜDÜR ŞEHİT OLDU
Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü şehit oldu.
İRAN'DA HAİN SALDIRI | VİDEO İZLE
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Yaralıların durumları iyi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
ALLAH ŞEHİDİMİZE RAHMET EYLESİN!"
Açıklamada, "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!" ifadeleri yer aldı.