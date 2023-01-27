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    • Dünya
    • 27.01.2023 09:57
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    • 27.01.2023 10:13
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    İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

    Son dakika haberi! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü şehit oldu. Yapılan açıklamada, "Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü." denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını, Türkiye'nin Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğunu vurguladı.

    takvim.com.tr
    İran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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    KORUMA MÜDÜR ŞEHİT OLDU
    Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü şehit oldu.

    İRAN'DA HAİN SALDIRI | VİDEO İZLE

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Yaralıların durumları iyi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

    ALLAH ŞEHİDİMİZE RAHMET EYLESİN!"
    Açıklamada, "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!" ifadeleri yer aldı.

        BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAYRAMOV'U ARADI
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını, Türkiye'nin Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu vurguladı.

        Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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        Haberler Dünya İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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