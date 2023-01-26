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    Kuran-ı Kerim'i yakan alçak Paludan itiraf

    sveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, suçu eylemi finanse den gazeteci Chang Frick'e attı. Irkçı siyasetçi Paludan, Kur’an-ı Kerim yakması için kendisini bir gazetecinin yönlendirdiğini itiraf etti.

    Kukla itiraf

    İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, suçu eylemi finanse den gazeteci Chang Frick'e attı. İsveç medyasına konuşan ırkçı "Kur-an yakmak benim fikrim değildi" ifadesini kullandı. Eylem fikrinin gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiğini anlattı. Frick'in kendisine "Amacının Müslümanları kışkırtmak değil, Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi yapılmasını" söylediğini vurguladı. Bu arada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz" diye yalvardı.



    2014'e kadar Russia Today'da görev yapan tetikçi gazeteci Chang Frick'in, daha sonra Ukrayna'yı desteklediği, ayrıca PKK sempatizanı olduğu anlaşıldı.



    İki alçak arasında eyleme ilişkin yaptıkları mesajlaşmalar da ortaya çıktı.

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