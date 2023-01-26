Kuran-ı Kerim'i yakan alçak Paludan itiraf

İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, suçu eylemi finanse den gazeteci Chang Frick'e attı. İsveç medyasına konuşan ırkçı "Kur-an yakmak benim fikrim değildi" ifadesini kullandı. Eylem fikrinin gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiğini anlattı. Frick'in kendisine "Amacının Müslümanları kışkırtmak değil, Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi yapılmasını" söylediğini vurguladı. Bu arada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz" diye yalvardı.