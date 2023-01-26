Almanya'dan Ukrayna'ya tank yardımı

Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek olan Leopard 2 tanklarıyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonunda ikna edildi. Uzun süredir "Ukrayna'ya tank göndermek, savaşa ortak olmak demektir" diyerek ABD'nin isteğini geri çeviren Scholz, sonunda kararını verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğunu bildirdi. "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz" dediğini kaydetti.







ABD'DEN 31 ABRAMS TANKI

Almanya'nın ilk etapta savaş bölgesine 14 tank göndereceği ve askeri eğitim için de 20 haftalık bir sürenin olacağı öğrenildi. Berlin'in bu kararı, NATO'yu memnum etti. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Bu Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Biden da, 'dünyanın en yetenekli tankları' olduğunu belirterek, 31 Abrams tankını Ukrayna'ya göndereceklerini açıkladı.



ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK: 57 ton

UZUNLUK: 9.97 m

GENIŞLIK: 3.75 m

YÜKSEKLIK: 2.76 m

NAMLU ÇAPI: 120 mm

MÜRETTEBAT: 4____

ANA SILAHI: 120 mm L44 yivsiz top

DIĞER SILAHLARI: 2 adet 7.62 mm

MG3A1 MAKINALI TÜFEK

HAREKAT MENZILI: 460 km

AZAMI HIZI: 72 km/s



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