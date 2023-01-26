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    Almanya'dan Ukrayna'ya tank yardımı

    Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek olan Leopard 2 tanklarıyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonunda ikna edildi. Almanya, sonunda kararını verdi. Ukrayna’ya LEOPARD 2 tanklarını göndereceğini bildirdi.

    Tank you

    Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek olan Leopard 2 tanklarıyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonunda ikna edildi. Uzun süredir "Ukrayna'ya tank göndermek, savaşa ortak olmak demektir" diyerek ABD'nin isteğini geri çeviren Scholz, sonunda kararını verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğunu bildirdi. "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz" dediğini kaydetti.



    ABD'DEN 31 ABRAMS TANKI
    Almanya'nın ilk etapta savaş bölgesine 14 tank göndereceği ve askeri eğitim için de 20 haftalık bir sürenin olacağı öğrenildi. Berlin'in bu kararı, NATO'yu memnum etti. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Bu Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Biden da, 'dünyanın en yetenekli tankları' olduğunu belirterek, 31 Abrams tankını Ukrayna'ya göndereceklerini açıkladı.

    ÖZELLİKLERİ
    AĞIRLIK: 57 ton
    UZUNLUK: 9.97 m
    GENIŞLIK: 3.75 m
    YÜKSEKLIK: 2.76 m
    NAMLU ÇAPI: 120 mm
    MÜRETTEBAT: 4____
    ANA SILAHI: 120 mm L44 yivsiz top
    DIĞER SILAHLARI: 2 adet 7.62 mm
    MG3A1 MAKINALI TÜFEK
    HAREKAT MENZILI: 460 km
    AZAMI HIZI: 72 km/s

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    Haberler Dünya Almanya'dan Ukrayna'ya tank yardımı
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