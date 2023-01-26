Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek olan Leopard 2 tanklarıyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonunda ikna edildi. Uzun süredir "Ukrayna'ya tank göndermek, savaşa ortak olmak demektir" diyerek ABD'nin isteğini geri çeviren Scholz, sonunda kararını verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğunu bildirdi. "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz" dediğini kaydetti.
ABD'DEN 31 ABRAMS TANKI
Almanya'nın ilk etapta savaş bölgesine 14 tank göndereceği ve askeri eğitim için de 20 haftalık bir sürenin olacağı öğrenildi. Berlin'in bu kararı, NATO'yu memnum etti. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Bu Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Biden da, 'dünyanın en yetenekli tankları' olduğunu belirterek, 31 Abrams tankını Ukrayna'ya göndereceklerini açıkladı.
ÖZELLİKLERİ
AĞIRLIK: 57 ton
UZUNLUK: 9.97 m
GENIŞLIK: 3.75 m
YÜKSEKLIK: 2.76 m
NAMLU ÇAPI: 120 mm
MÜRETTEBAT: 4____
ANA SILAHI: 120 mm L44 yivsiz top
DIĞER SILAHLARI: 2 adet 7.62 mm
MG3A1 MAKINALI TÜFEK
HAREKAT MENZILI: 460 km
AZAMI HIZI: 72 km/s
- Dünya
- 26.01.2023 Gazete
Almanya'dan Ukrayna'ya tank yardımı
Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek olan Leopard 2 tanklarıyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonunda ikna edildi. Almanya, sonunda kararını verdi. Ukrayna’ya LEOPARD 2 tanklarını göndereceğini bildirdi.
Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek olan Leopard 2 tanklarıyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonunda ikna edildi. Uzun süredir "Ukrayna'ya tank göndermek, savaşa ortak olmak demektir" diyerek ABD'nin isteğini geri çeviren Scholz, sonunda kararını verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğunu bildirdi. "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz" dediğini kaydetti.