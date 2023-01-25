Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: O iyiliksever ve koca yüreklidir

THY'NİN ÖNEMİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) iki ülke arasındaki önemine vurgu yapan Maduro, "Türkiye'nin büyümesini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdiden haftada 7 uçuşumuz var ve bu artarak sürecek, çünkü Türkiye sadece Karakas'ı birleştirmiyor aynı zamanda İstanbul, Güney Amerika ve tüm bölgeleri birleştiriyor." diye konuştu.

NICOLAS MADURO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maduro, iki ülke arasındaki dostluğu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz, Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir. Erdoğan en zor yıllarımızda, yaşadığımız en kötü koşullarda her zaman Venezuela'nın yanında oldu. Ülkemize sevgisini ve şefkat elini uzattı. Türk halkına ve Erdoğan'a selam olsun."

Venezuela'nın ekonomik büyümede yeni bir aşamaya geldiğini dile getiren Maduro, petrol dışındaki diğer alanlarda da güçlü ilerlemeler kat ettiklerini anlattı.