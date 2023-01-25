Batı'da işten çıkarma furyası! Binlerce kişi işsiz kaldı



APPLE ADIM ATMADI

Kripto varlık platformu Huobi, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarma kararı aldı. Huboi'nin rezervinin yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan, platformun kendi tokeni HT'deki değer kaybı ise son 30 günde yüzde 30'u buldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Apple, rakiplerinin aksine henüz bu yönde herhangi bir adım atmayarak takdir topladı.



TEKNOLOJİDE 140 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILIYOR

Dev işten çıkarma dalgasına katılan 4.500 çalışanı bulunan Riot Games de 46 çalışanını işten çıkardı. İstihdam trendlerini halka takip eden layoffs.fyi sitesine göre 2022 yılı boyunca teknoloji şirketleri 140 bin kişiyi işten çıkarırken bunların 35 bini son bir ayda gerçekleşti.