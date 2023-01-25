Batı'da işten çıkarma furyası! Binlerce kişi işsiz kaldı

Batı'da şirketler enflasyon ve resesyon korkusuyla ilk çalışanlarından vazgeçmeye başladı. Büyük teknoloji firmalarıyla başlayan toplu işten çıkarma furyası dalga dalga yayılıyor.
Teknoloji firmalarının ardından bankalara sıçrayan dalga şimdi de otomotivcileri içine aldı. Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.
BANKALAR DA KATILDI
Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden 3 bin 200 kişiyi işten çıkaran bankanın, işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemediği iddia edildi. Credit Suisse bu yıl Avrupalı yatırım bankacılarının yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor ve bu da Londra ve Zürih'teki yüzlerce iş kaybına neden olacak.