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    Kur’an-ı Kerim yakan faşist Rasmus Paludan ölüm tehditleri aldığını anlattı

    Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç Stokholm'de Türki Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı. Tüm Müslümanların tepkisin topladı. Kur’an-ı Kerim yakan faşist Rasmus Paludan, “ölüm tehditleri” aldığını anlattı. Sadece Türkiye’yi hedef aldığını açıkladı

    Korkma titre

    Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç Stokholm'de Türki Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı. Tüm Müslümanların tepkisin topladı. Dün yaptığı açıklamada, ölüm tehditleri aldığını anlattı. "Pişman değilim. Türkiye'ye karşı bir saldırı yaptım. Ama bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm. Çok korkuyorum" ifadesini kullandı. Bu arada İsveç'teki alçak saldırılar yeniden hız kazandı. Son olarak terör örgütü YPG/PKK militanları Başkan Erdoğan'ın posterine bastı. Türkiye'de de karşı protestolar yapıldı. NATO'ya üyelik sürecinde İsveç ile Finlandiya'nın ayrı ayrı değerlendirileceği açıklandı.



    BİR MANYAK DAHA
    Hollanda'da da Pegida'nın lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Temsilciler Meclisi'nin önünde elinde Kur'an'la açıklama yaptı. Ardından sayfalarını yırttığı Kur'an-I Kerim'in yapraklarını yaktı. Faşist siyasetçiye kimse engel olmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

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    Haberler Dünya Kur’an-ı Kerim yakan faşist Rasmus Paludan ölüm tehditleri aldığını anlattı
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