Finlandiya ve İsveç'e ayrı paket! Provokatif eylemlerin cezası kesilecek: NATO yolu kapandı

Nisan ayında seçime gidecek Finlandiya'da seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle zaman baskısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

YENİ PROVOKASYON

Öte yandan İsveç gazetesi "Flamman", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini, kazanan kişiye 10 bin İsveç kronu (18 bin TL) para ödülü verileceğini duyurdu.