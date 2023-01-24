Finlandiya ve İsveç'e ayrı paket! Provokatif eylemlerin cezası kesilecek: NATO yolu kapandı

NATO'ya üyelik yolunda üçlü muhtıraya uyum konusunda İsveç'in sergilediği ikircikli tutum Ankara'yı ihtiyatlı olmaya yöneltti.
İKİ AYRI ÜYELİK PAKETİ
İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmaya varan skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi.
28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya çok uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek.
Ankara, bu durumda sakınca görmezken, konuya ilişkin kararın İsveç, Finlandiya ve NATO tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
SEÇİMLER YAKLAŞIYOR
Sabah gazetesinin haberine göre; üçlü muhtıra maddelerinde Finlandiya'da İsveç'e nispeten daha az problemli başlık bulunuyor. İki ülkenin başvurusunun ayrı ele alınmasının İsveç'te yaşanan provokasyonlar silsilesi öncesinde konuşulduğu, İsveç ve Finlandiya'nın birlikte üyelik yönünde irade ortaya koyduğu öğrenildi.