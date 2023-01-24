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    • Dünya
    • 24.01.2023 10:13
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    • 24.01.2023 10:32
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    Finlandiya ve İsveç'e ayrı paket! Provokatif eylemlerin cezası kesilecek: NATO yolu kapandı

    NATO'ya üyelik için başvuran İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin itirazlarının ardından Madrid'de gerçekleşen zirvede terörle mücadele ve suçluların iadesini içeren üçlü muhtırayı imzaladı. Ancak İsveç geçen süreçte PKK'lı teröristlerin provokatif saldırıları ve suçluların iadesi noktasında gerekli adımların atılmaması nedeniyle Türkiye'den tepki çekmişti. Son olarak Stockholm büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından süreçte tüm ipler koptu. Yaşananların ardından Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına olan desteğini ve bu konudaki samimiyetini göstermek üzere İsveç ve Finlandiya üyeliğinin tek paket yerine iki dosya olarak ülkeye göre ayrıştırma kararı aldı.

    Finlandiya ve İsveç’e ayrı paket!

    NATO'ya üyelik yolunda üçlü muhtıraya uyum konusunda İsveç'in sergilediği ikircikli tutum Ankara'yı ihtiyatlı olmaya yöneltti.

    İKİ AYRI ÜYELİK PAKETİ
    İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmaya varan skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi.

    28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya çok uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek.

    Ankara, bu durumda sakınca görmezken, konuya ilişkin kararın İsveç, Finlandiya ve NATO tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

    SEÇİMLER YAKLAŞIYOR
    Sabah gazetesinin haberine göre; üçlü muhtıra maddelerinde Finlandiya'da İsveç'e nispeten daha az problemli başlık bulunuyor. İki ülkenin başvurusunun ayrı ele alınmasının İsveç'te yaşanan provokasyonlar silsilesi öncesinde konuşulduğu, İsveç ve Finlandiya'nın birlikte üyelik yönünde irade ortaya koyduğu öğrenildi.

        Bu nedenle "paket üyeliğin" rafa kalkması halinde Finlandiya'nın maddeleri yerine getirmesinin daha kısa sürebileceği öngörülüyor.

        Nisan ayında seçime gidecek Finlandiya'da seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle zaman baskısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

        YENİ PROVOKASYON
        Öte yandan İsveç gazetesi "Flamman", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini, kazanan kişiye 10 bin İsveç kronu (18 bin TL) para ödülü verileceğini duyurdu.

        Başkan Erdoğan'ın politikalarını protesto etmeyi planladığını ifade eden gazetenin bu hadsizliğine de İsveç yönetimi ses çıkarmadı.

            Gazetenin yayın politikası göz önüne alındığında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğu, Kürt toplumu ile terör örgütünü ayırt etmekten aciz olduğu gözlemlenebiliyor.

            TEDBİR ALINABİLİR
            Muhtıra maddelerine uyacağı sözünü veren İsveç'te, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve yenilenen maddeler provokasyonlara mani olamadı. Yılbaşından bu yana PKK'lı teröristler ülkede ırkçı ve nefret suçu içeren eylemlere imza attı.

            Ankara, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan terörle mücadele yasasının da benzer eylemlere mani olabileceğine şüphe ile bakıyor.

                Anayasanın kanunların üzerinde olmasından hareketle siyasi irade ile bu tür eylemlerin önüne geçilmesinin mümkün olduğu, buna rağmen tedbir alınmadığı ifade ediliyor.

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                Haberler Dünya Finlandiya ve İsveç'e ayrı paket! Provokatif eylemlerin cezası kesilecek: NATO yolu kapandı
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