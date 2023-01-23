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    • Dünya
    • 23.01.2023 12:24
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    • 23.01.2023 12:30
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    Rusya'dan flaş Estonya kararı: Ülkeyi terk et!

    Son dakika haberi! Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Moskova yönetiminden flaş bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’dan flaş Estonya kararı!

    Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Moskova yönetiminden flaş bir hamle geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

    LİTVANYA VE ESTONYA SAVUNMA BAKANLARI, UKRAYNA'YA DESTEKLERİNİN SÜRECEĞİNİ VURGULAMIŞTI
    Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, şimdiye kadar Ukrayna'ya 283 milyon avroluk destek sağladıklarını belirterek, "Bu yıl Ukrayna ordusuna 30 milyon avroluk daha destek sağlayacağız. Buna uçak silahları ve insansız hava araçları da dahil olacak." dedi.

    Anusauskas, Estonya'da bulunan Tapa askeri üssünde yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin savaşta avantajlı gelmesi için katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

        Ukraynalı askerlerin eğitimi için de destek sağladıklarını anlatan Anusauskas, "Bu yıl 1500 Ukraynalı askerin eğitimi için 4 milyon avro ayırdık." diye konuştu.

        Anusauskas, şimdiye kadar Ukrayna'ya 283 milyon avroluk destek sağladıklarını vurgulayarak, "Bu yıl Ukrayna ordusuna 30 milyon avroluk daha destek sağlayacağız. Buna uçak silahları ve insansız hava araçları da dahil olacak. İngiltere'nin de Ukrayna'ya tank göndermesini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da Ukrayna'ya destek konusunda liderlik gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Batı yapımı tankları Kiev'e bağışlamak da bir liderlik örneği. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları güvenliğimize, barışa ve istikrara bir tehdit." ifadelerini kullandı.

        Pevkur, Ukrayna-Rusya savaşında zor günlerin yakın olduğuna dikkati çekerek, bugün Estonya hükümetinin Kiev'e toplam 113 milyon avroluk askeri destek kararı aldığını anımsattı.

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