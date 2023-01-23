Rusya'dan flaş Estonya kararı: Ülkeyi terk et!

Ukraynalı askerlerin eğitimi için de destek sağladıklarını anlatan Anusauskas, "Bu yıl 1500 Ukraynalı askerin eğitimi için 4 milyon avro ayırdık." diye konuştu.

Anusauskas, şimdiye kadar Ukrayna'ya 283 milyon avroluk destek sağladıklarını vurgulayarak, "Bu yıl Ukrayna ordusuna 30 milyon avroluk daha destek sağlayacağız. Buna uçak silahları ve insansız hava araçları da dahil olacak. İngiltere'nin de Ukrayna'ya tank göndermesini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.