Rusya'dan flaş Estonya kararı: Ülkeyi terk et!

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Moskova yönetiminden flaş bir hamle geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.
LİTVANYA VE ESTONYA SAVUNMA BAKANLARI, UKRAYNA'YA DESTEKLERİNİN SÜRECEĞİNİ VURGULAMIŞTI
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, şimdiye kadar Ukrayna'ya 283 milyon avroluk destek sağladıklarını belirterek, "Bu yıl Ukrayna ordusuna 30 milyon avroluk daha destek sağlayacağız. Buna uçak silahları ve insansız hava araçları da dahil olacak." dedi.
Anusauskas, Estonya'da bulunan Tapa askeri üssünde yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin savaşta avantajlı gelmesi için katkı sağlayacaklarını dile getirdi.