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    • Dünya
    • 23.01.2023 20:30
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    • 23.01.2023 20:30
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    AB'den İran'a Mahsa Emini yaptırımı! Karar kabul edildi

    Son dakika haberi | AB ülkeleri, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından düzenlenen gösterilere yapılan müdahaleler nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

    AB’den İran’a Mahsa Emini yaptırımı

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rolleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

    AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanacağı bildirildi.

    Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyid Hamid Hazaveh Seccadi, bazı milletvekilleri, bazı illerin valileri, devlet medyasının çalışanları ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı üst düzey yetkilileri bulunuyor.

    Listede İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkenin bazı bölgelerindeki birimleriyle İran Özel Polis Kuvvetleri ve güvenlik hizmeti veren bazı şirketler de yer alıyor.

    Son yaptırımlarla birlikte AB'nin kısıtlayıcı tedbir uyguladığı İranlı kişi sayısı 164, kuruluş sayısı 31'e çıktı.

    Yaptırımlar AB'ye seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasından oluşuyor. Ayrıca halka baskı aracı olarak kullanılabilecek bazı malzemelerin ve takip cihazlarının da İran'a satışı yasaklanıyor.

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    Haberler Dünya AB'den İran'a Mahsa Emini yaptırımı! Karar kabul edildi
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