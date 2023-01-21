Rusya-Ukrayna savaşı sonrası toparlanamayan Avrupa'da işçiler sokağa indi!

Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında bir türlü toparlayamıyor. Önce gaz krizi arkasından yüksek enflasyonla boğuşan Avrupalılar, hayat maliyetleri karşısında eriyen maaşlarına istedikleri zam yapılmayınca sokaklara dökülüyor. Her gün şehirler büyük grevlere sahne oluyor. Günlük hayatı felç eden grevlerin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Avrupa'daki grev dalgası 13 yıl önce orman yangını gibi Arap dünyasına yayılan isyanları hatırlatıyor.
FRANSA'DA BAŞLANGIÇ YAPTILAR
Fransa'da önceki gün polise göre bir milyon, sendikalara göre 2 milyondan fazla kişi sokağa dökülerek, emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören yasayı protesto etti. Grevler Fransa'da tren hizmetlerini, uçuşları, okulları ve işyerlerini aksattı. Rafinerilerde yakıt sevkiyatı askıya alındı. En büyük sekiz sendika, 31 Ocak'ta yeniden eylem çağrısı yaptı.
ALMANYA'DA POSTACILAR GREVDE
Almanya'da bu yıl çeşitli sektörlerde çalışan 11 milyona yakın işçi için sözleşme görüşmeleri gündemde. İlk tur Deutsche Post AG'de başladı. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver. di) grev kararı aldı. Deutsche Post ve DHL'de çalışanlar yüksek ücret için iş bıraktı.
İSPANYA'DA SAĞLIKÇILAR İSYANDA
Doktorlar, az personel ve düşük maaş nedeniyle grev yapıyor. Madrid'de birinci basamak doktorları 12 Ocak'tan beri süresiz grevde. Sağlık çalışanları 25-26 Ocak'ta Katalonya'da, 26-27 Ocak'ta Extremadura'da grev yapacak.