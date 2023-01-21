Rusya-Ukrayna savaşı sonrası toparlanamayan Avrupa'da işçiler sokağa indi!

İNGİLTERE'DE SIRA ÖĞRETMENLERDE

İngıltere'de hemşireler maaş anlaşmazlığı nedeniyle 106 yıl sonra aralık ayında 48 saatlik grev yaptı. Grevdeki sağlık çalışanlarına yüzlerce vatandaş da destek verdi. Hemşirelerin ardından öğretmenler de greve hazırlanıyor. İngiltere ve Galler'deki öğretmenler maaş için greve gidecek, bu da bazı okulların şubat ve mart aylarında geçici olarak kapanabileceği anlamına geliyor. Ambulans çalışanlarının da şubat ve mart aylarında bir dizi greve gideceği açıklandı. Üniversite akademik personeli 1 Şubat'ta, tren makinistleri 1 ve 3 Şubat'ta iş bırakacak.